اجرای ۳۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن عبدالله زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های امسال هفته دفاع مقدس با شعار محوری «ما مقاوم هستیم» اجرایی می‌شود، از شناسایی دو شهید بسیجی و یک شهید از ارتش فارس خبر داد و گفت: این سه شهید والامقام در هفته دفاع مقدس به استان انتقال داده می‌شوند.

وی ادامه داد: ٣ هزار عنوان برنامه عمومی و ٦٠٠ برنامه شاخص توسط رده‌های سپاه و بسیج در طول هفته دفاع مقدس امسال در استان اجرایی می‌شود.

جانشین سپاه فجر فارس تصریح کرد: برگزاری هجدهمین تئاتر بین‌المللی مقاومت، برگزاری آئین نکوداشت فرماندهان شهید فارس، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس استان، برپایی نمایشگاه «عاشورا، اربعین و دفاع مقدس»، رونمایی از چند عنوان کتاب دفاع مقدس، اعزام نمادین رزمندگان به جبهه، برگزاری رژه اقتدار نیروهای مسلح، پیاده روی خانوادگی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و برگزاری یادواره‌های استانی و شهرستانی از جمله این برنامه‌هاست.

سرهنگ عبدالله زاده ادامه داد: اجرای رویداد فرهنگی «راوی شو»، برگزاری همایش تجلیل از زنان ایثارگر، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی میز خدمت در محلات، تکمیل و توزیع آلبوم شهدای بسیج، سرکشی از خانواده شهدا، اجرای تئاترهای خیابانی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، نواختن زنگ دفاع مقدس در مدارس، معرفی شهدای شاخص شهدای استان، اجرای شامگاه یاد یاران، اجرای پویش سراسری الگوی دفاع مقدس در فضای مجازی و اجرای رویداد ملی قهرمان شهیدم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: دوران دفاع مقدس، نمودار برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی است.

جانشین سپاه فجر فارس با بیان اینکه رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس جوانانی بودند که با درک موقعیت حساس کشور وظیفه جهاد را مشتاقانه پذیرفتند و مایه افتخار جمهوری اسلامی شدند، افزود: هشت سال دفاع مقدس، دوران طلایی دفاع پایان ناپذیر برای مردم سلحشور ایران بود که علی‌رغم توطئه‌های مشترک، به فرصتی برای اثبات انقلاب تبدیل شد.