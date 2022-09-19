هدف دشمن کند کردن حرکت قطار تمدن سازی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی ظهر دوشنبه در نشست علما و روحانیون خراسان جنوبی پیرامون جهاد تبیین اظهار کرد: دشمن همه تلاش شبانه روزی خود را بر کاهش سرعت قطار تمدن سازی اسلامی متمرکز کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ما با جنگی سخت‌تر از جنگ نظامی رو به رو هستیم، بیان کرد: در واقع ما با یک هجمه ترکیبی و شناختی مواجه شده‌ایم.

رضایی ادامه داد: منافقان امروزه ساماندهی شده تر علیه اسلام و انقلاب برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن نمی‌تواند قطار انقلاب و تمدن سازی اسلامی را متوقف کند، ادامه داد: در برخورد با دشمن نباید تنها به صورت پدافندی عمل کرده بلکه باید افندی نیز رفتار کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به جنگ روایت‌ها، گفت: اگر ما انقلاب و اسلام را به درستی روایت نکنیم دشمن آنگونه که می‌خواهد برای جوانان ما واقعیت‌ها را تحریف خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه در ماجرای مرحوم مهسا امینی نیز ما با یک جنگ روایت‌ها رو به رو بودیم، بیان کرد: این در حالی است که همه مسئولان نظام پیگیر چرایی اتفاق پیش آمده برای این بانو هستند و رئیس جمهور نیز با خانواده ایشان تماس گرفتند.

وی گفت: در همین سال جاری تعداد زیادی از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند اما از هیچکدام از سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته شده اعتراض و اظهار همدردی بلند نشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: باید تلاش و کوشش خود را برای افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه داشته باشیم.