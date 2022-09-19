به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیاتی با اشاره به تولید دو فیلم مستند در حوزه هنری خوزستان اظهار کرد: این دو مستند با نام «نفس گرم سید» و «۵۲ نقطه» مراحل پیش‌تولید را طی می‌کنند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان افزود: مستند «نفس گرم سید» به نویسندگی و کارگردانی «سید حمید موسوی» یک فیلم پرتره با مدت زمان ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای است که یک ماه پیش مراحل پیش‌تولید و تحقیقات و پژوهش آن انجام شده و اول مهرماه فیلمبرداری آن آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: این پرتره مستند درباره زندگی «سید رافع موسوی‌بهار» است که یک شخص نظامی بوده که با وجود شغل نظامی بسیار شخصیت لطیف و شاعرانه‌ای دارد و زیست شاعرانه داشته است.

حیاتی تصریح کرد: سید رافع به عنوان متخصص جلوه‌های ویژه میدانی در پروژه‌های مختلفی از جمله فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند و داستانی کار کرده که در این پرتره قرار است درباره ابعاد مختلف زندگی او باشد.

وی بیان کرد: آرزوی سید رافع از دیرباز این بوده که در خوزستان یک شهرک سینمایی تأسیس شود و بسیاری از پروژه‌های جنگی که نیاز به صحنه‌های اکشن و انفجاری دارند در این شهرک فیلم‌برداری شود.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان اضافه کرد: او از ایرانیان مقیم عراق بوده که در کودکی در سال ۱۳۵۰ به همراه خانواده به وسیله حزب بعث به ایران برگردانده شده و از آن زمان در ایران سکونت داشته و زندگی کرده است.

وی به مستند «۵۲ نقطه» اشاره کرد و ادامه داد: این مستند مربوط به بمباران ۵۲ نقطه اهواز است که در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۵ توسط عراقی‌ها در جنگ تحمیلی صورت گرفته است؛ این واقعه در قالب یک اثر هنری در بخش مستند و داستانی جزو اتفاقاتی است که هیچ‌وقت به آن پرداخته نشده و هدف‌گذاری ما برای پرداختن به این موضوع همین قضیه است.

حیاتی با بیان اینکه موضوع به این مهمی تاکنون در فیلم‌های مسند و داستانی ما هیچ جایی نداشته و نسل بعدی و نسل‌های آینده با این اتفاق بسیار مهم که در اهواز رخ داده نیز آشنایی ندارند، تصریح کرد: این مستند نیز قرار است توسط «رضا حیاتی» در مدت زمان ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ساخته شود.

وی عنوان کرد: از مناطقی که در آن سال مورد حمله قرار گرفته می‌توان به خیابان فلسطین، صدا و سیمای مرکز خوزستان، خیابان آزادگان، پل سفید، پل نادری، گاراژ مسافربری فلکه ساعت، پیچ میدان، تصفیه‌خانه شماره یک اهواز، شهرک بیت‌المقدس، زیباشهر، شهرک حفاری، فرودگاه، روستای شکاره، روستای تصفیه شکر، جاده خرمشهر، شرکت سپنتا، روستای زرگان، درمانگاه ۱۷ شهریور، شرکت لوله‌سازی، شرکت کربن، کوی یوسفی، شرکت فولاد خوزستان، سردخانه بیمارستان امام، انبارهای شرکت نفت کارون و… اشاره کرد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان یادآور شد: گفت‌وگو با کسانی که از نزدیک با این واقعه در ارتباط بودند و آن را رصد کردند، استفاده از تصاویر آرشیوی، فیلم‌برداری از نقاطی که توسط عراقی‌ها بمباران شده و… از جمله اقداماتی است که در این مستند به تصویر کشیده شده است.

به گزارش مهر، این ۲ فیلم مستند با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری اهواز ساخته خواهد شد