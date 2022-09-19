فروش ویژه تعداد محدود خودروهای داخلی به صورت اقساط

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت، عنوانی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت!

هر کدام از این عبارات به تنهایی هم می‌توانند عاملی باشند تا متقاضیان خرید خودرو، مجموعه‌ای را برای معامله انتخاب کنند، حال تصورش را بکنید که چنین عباراتی، عنوان آخرین طرح مجموعه‌ای مانند سایا خودرو برای عرضه اقساطی باشد. اصلاً مگر می‌توان این طرح را دید و وسوسه نشد؟!

چرا سایا خودرو بهترین مجموعه فروش اقساطی خودرو است؟

پیش از اینکه بگوییم چرا سایا خودرو در زمره مجموعه‌های انگشت شمار عرضه اقساطی خودرو قرار می‌گیرد، بهتر است اول با هم مرور کنیم که در چه صورتی حاضریم با یک مرکز پای میز معامله بنشینیم. تنها آن زمان است که ارزش طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت را متوجه خواهیم شد.

خب! واقعیت این است که شرایط مالی اکثر مردم کشور، رو به راه نیست. بنابراین ایده‌ال هر مشتری این است که زیر بار وام سنگین نرود و بتواند با هر میزان سرمایه‌ای که دارد صاحب خودرو دلخواهش شود. پس تا اینجا دانستیم که خرید خودرو با هر میزان سرمایه و کمترین پیش پرداخت یکی از آیتم‌های ضروری است.

مساله دیگر به زمان باز پرداخت اقساط بر می‌گردد. وقتی شما ماهانه ده میلیون تومان دریافتی داشته باشید، واضح است که از پس اقساط ده میلیون تومانی بر نمی‌آیید. در این وضعیت مرکزی از نظر ما شایسته معامله است که بازپرداخت اقساط را بلند مدت در نظر بگیرد و مبلغ قسط را بر اساس وضعیت اقتصادی مشتری تعیین کند.

اگر فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت با تحویل فوری و آنی همراه نباشد، هیچ ارزشی نخواهد داشت. بنابراین یکی دیگر از شروطی که همواره موقع خرید قسطی باید در نظر گرفته شود، زمان تحویل خودرو است.

البته همه این موارد زمانی محقق می‌شود که از اعتبار و سابقه مرکز فروش، اطمینان کامل داشته باشید. به همین سبب معتقدیم سایا خودرو با توجه به سابقه چندین و چند ساله و درصد بالای رضایت مشتریان به سبب عمل به تمامی تعهدات مندرج در قرارداد، بهترین گزینه برای معامله است و نباید فرصت شرکت در طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت آن را از دست داد.

آیا خرید اقساطی خودرو منطقی است؟

عده‌ای عادت دارند وقتی صحبت از تصمیمات مالی بزرگ مانند خرید خانه، ماشین، مغازه و … به میان می‌آید در قامت یک تحلیلگر ارشد اقتصادی درآیند و توصیه کنند که فعلاً دست نگهدارید. اما قطعاً شما هم با ما متفق القول هستید که اقتصاد ایران سالهاست ثابت کرده با صبر کردن فقط ضرر نصیب خریدار می‌شود.

زیرا تورم افسار گسیخته از یک سو و کاهش ارزش پول از سوی دیگر باعث می‌شود ماشینی که امروز دویست میلیون تومان قیمت دارد، چهار ماه دیگر دویست و پنجاه میلیون ارزش پیدا کند.

در حالی که سایر کالاهای ضروری هم افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و قدرت خرید شما مانند چهار ماه قبل نیست.

بنابراین اگر قصد دارید صراحتاً به این پرسش جواب دهیم که آیا شرکت در طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت که از سوی سایا خودرو ارائه شده است، منطقی است یا نه باید بگوییم نه تنها منطقی است بلکه تعلل برای شرکت در آن هم جایز نیست.

کارشناسان مالی براین اعتقادند که وقتی ثبات در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، خرید قسطی خودرو، مسکن، زمین و … بهترین راه برای انباشت سرمایه است.

یعنی شما به قیمت روز، کالا یا ملک مورد نظر خود را می خرید اما در آینده نه چندان دور، چندین برابر می‌فروشید. مثال ساده اینکه قیمت جک s3 امروز هرچه که باشد، در ماه‌های اتی قطعاً دستخوش دگرگونی و احتمالاً بالا رفتن خواهد شد و برد با کسی است که به قول قدیمی‌ها تا تنور داغ است، نان را بچسباند و فرصت شرکت در طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت را از دست ندهد.

شرایط سایا خودرو برای فروش اقساطی خودرو

وقتی حرف از فروش ویژه به میان می‌آید، یعنی سایا خودرو امتیازات شگفت انگیزی برای مشتریان خود در نظر گرفته است. شرایطی که باعث می‌شود هموطنان سراسر کشور برای تصاحب خودرو اقساطی راهی پایتخت شوند و با مدیران و کارشناسان این مجموعه پای میز مذاکره و معامله بنشینند.

در ادامه به شرایط سایا خودرو برای فروش اقساطی انواع خودروهای داخلی و خارجی می‌پردازیم:

امکان خرید خودرو با کمترین سرمایه و پیش پرداخت

وقتی شرایط اقتصادی سخت باشد، قطعاً حجم موجودی حساب و سرمایه نقدی مردم نیز کاهش پیدا خواهد کرد. زیرا عموماً حقوق‌ها به صورت کند و قیمت‌ها با شیب تند سیر صعودی دارند. بنابراین امکان خرید خودروهایی مانند پارس تیو فایو، دنا، رانا و به طور کلی تمام خودروهای داخلی و خارجی با هر توان مالی و هر میزان سرمایه فرصت ویژه‌ای است که سایا خودرو برای هموطنان فراهم آورده است.

خرید قسطی خودرو با قیمت واقعی

شما با شرکت در طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت این فرصت را دارید که از شر سودهای بی‌حساب و کتابی که برخی مراکز غیر مجاز فروش خودرو در نظر می‌گیرند، در امان باشید. در عین حال بهترین قیمت برای خرید قسطی خودرو را می‌توانید از سایا خودرو دریافت کنید.

خرید انواع محصولات ایرانی و خارجی

کمتر مجموعه‌ای را پیدا می‌کنید که چنین کلکسیون بزرگی از انواع محصولات ایرانی و خارجی گرد هم آورده باشد و با شرایط ویژه و به صورت قسطی آن‌ها را عرضه کند. اما این امکان در سایا خودرو وجود دارد. پس شما مجبور نیستید صرفاً به خودروهای درجهc دل خوش کنید و چون توان مالی ندارید، رؤیای مالک فلان خودرو خارجی شدن را در سر بپرورانید. سایا خودرو با طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت در کنار شماست تا پشت فرمان ماشین رویایی‌تان بنشینید.

تحویل فوری

لذت خرید اقساطی خودرو از سایا خودرو یا تحویل فوری و آنی ماشین مورد نظرتان محقق خواهد شد.

ثبت سند به نام خریدار

پس از عقد قرارداد و انجام روال معمول، سند خودرو به نام شما ثبت خواهد شد. بنابراین دیگر تردیدی برای شرکت در طرح فروش ویژه اقساطی، تعداد محدود، خودروهای داخلی خارجی با کمترین پیش پرداخت باقی نمی‌ماند. برای دریافت اطلاعات بیشتر همین الان تماس بگیرید.

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