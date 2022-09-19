به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رحمانی اظهار کرد: زنجیره ارزش شامل تعریف مسئله، جایگاه فعلی تولید انگور و کشمش در کشور، میزان تولید، سطح زیر کشت و همچنین موانع و مشکلات پیش روی این محصول است.

وی اضافه کرد: هم اکنون میانگین سطح برداشت انگور در استان قزوین پایین بوده و کمتر از حد انتظار است و به میزان ۱۰ تن در هکتار است.

به گفته وی با تعریف زنجیره ارزش و عملیاتی ساختن آن میزان تولید در برنامه کوتاه مدت ۲ ساله می‌بایست به ۱۵ تن در هکتار افزایش یابد در حالی که میزان تولید بر اساس برنامه‌های میان مدت ما به ۲۰ تن و بالاتر خواهد رسید.

رحمانی بیان داشت: قزوین رتبه نخست تولید کشمش و رتبه دوم تولید انگور را در کشور دارد و همواره توانسته تمامی فرآیندهای این محصول از غوره گرفته تا انگور و همچنین فرآوری کشمش را به بهترین شیوه به بازار داخلی و خارجی عرضه کند.

این مسئول تصریح کرد: اعتقاد داریم که قزوین در تازه خوری انگور و همچنین فرآوری این محصول ظرفیت بسیار خوبی دارد و می‌تواند علاوه بر ثبات و تعادل در قیمت‌ها به صادرات و ارزآوری در کشور منجر شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: در رابطه با ظرفیت‌ها و نقاط قوت محصول انگور و کشمش کارگروه‌های متعددی تشکیل شده و چندین مرتبه با معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نشست برگزار کرده‌ایم تا نظر تمامی کارشناسان و صاحبنظران را جمع آوری کنیم.

مدیر پیشران پروژه انگور و کشمش سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: برنامه‌های توسعه‌ای؛ حذف باغات درجه سه و جایگزینی آن با ارقام جدید و پرمحصول چه در زمینه تازه خوری و چه در زمینه تولید کشمش از دهه دوم مهرماه سال جاری به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.