۲۲درصد تستهای کرونا در کهگیلویه و بویراحمد مثبت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته فوتی ناشی از کرونا در استان گزارش نشده است.

وی بیان داشت: شمار قربانیان این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد همچنان ۱۱۵۰ نفر است.

غلام نژاد با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد، شش نفر مبتلای قطعی بوده و سه نفر از این بیماران نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی افزود: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۹ هزار و۲۴۰ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: پیش بینی می‌شود طی روزهای آینده آمار بیماران بدحال و مرگ‌های ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد و توصیه می‌شود افراد در صورت داشتن هر گونه علائم بیماری کرونا به پزشک مراجعه و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از انتقال، این بیماری به دیگر اعضای خانواده را انجام دهند.