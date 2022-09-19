  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

۲۲درصد تستهای کرونا در کهگیلویه و بویراحمد مثبت بودند

۲۲درصد تستهای کرونا در کهگیلویه و بویراحمد مثبت بودند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: از ۷۶ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه‌های استان که شامل تست‌های پی سی آر ورپید تست است، ۲۲ درصد موارد مثبت بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته فوتی ناشی از کرونا در استان گزارش نشده است.

وی بیان داشت: شمار قربانیان این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد همچنان ۱۱۵۰ نفر است.

غلام نژاد با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد، شش نفر مبتلای قطعی بوده و سه نفر از این بیماران نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی افزود: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۹ هزار و۲۴۰ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: پیش بینی می‌شود طی روزهای آینده آمار بیماران بدحال و مرگ‌های ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد و توصیه می‌شود افراد در صورت داشتن هر گونه علائم بیماری کرونا به پزشک مراجعه و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از انتقال، این بیماری به دیگر اعضای خانواده را انجام دهند.

کد مطلب 5593266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها