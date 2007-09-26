روسیه فیلم میخالکف را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم درباره یک هیئت منصفه روسی است که برای محکومیت یک جوان چچنی به خاطر قتل ناپدری‌اش تحت فشار قرار می‌گیرند.





صحنه‌ای از فیلم "12"

"12" به نوعی بازسازی فیلم "دوازده مرد خشمگین" سیدنی لومت با بازی هنری فاندا است. در ابتدا تقریبا تمام 12 عضو هیئت منصفه نظر به گناهکاران بودن این جوان دارند، اما به تدریج عقیده آنها عوض می‌شود. فیلم در همان حال که جامعه امروز روسیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، به پیش داوری‌ها و تعصبات فراگیر می‌پردازد.این فیلم برای اولین بار دنیا در شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد. "12" به تازگی نیز در روسیه اکران شده و تاکنون دو میلیون دلار فروخته است. فیلمنامه را میخالکف به همراه ولادیمیر مویسینکو و الکساندر نوووتوتسکی نوشته‌اند و در فیلم سرگئی ماکووتسکی، سرگئی گارماش، الکسی پترنکو و خود میخالکف نقش آفرینی کرده‌اند.میخالکف 62 ساله سال 1995 برای فیلم "سوخته از آفتاب" برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. از دیگر فیلم‌های مطرح او می‌توان به "یک مکالمه خصوصی" و "اورگا" اشاره کرد. او اخیرا به خاطر مجموع آثار خود جایزه شیر طلایی ویژه جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد.