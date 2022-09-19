۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۲۸ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۵۸ هزار و ۷۰۷ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۱۱ هزار و ۵۸۳ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۲ هزار و ۵۸ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۱ هزار و ۵۴۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۶ هزار و ۶۴۹ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۵۲ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۵۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۸ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، چهار مورد جدید فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس ثبت شده که مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۱۴۹ نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۰ هزار و ۱۱ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۷۶ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۳ هزار و ۵۴۹ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۰ هزار و ۱۰۲ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۷۰۸ دوز نوبت سوم و ۱۲۹ هزار و ۲۱۷ دوز یادآور واکسن بوده است.