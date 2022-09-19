به گزارش خبرگزاری مهر، آسفالت شهری و مناسب‌سازی مسیرهای تردد، دغدغه‌ای به قدمت شهرنشینی و احداث اولین جاده‌های حمل و نقل در دنیاست که تقریباً در همه جای دنیا اولویت اول مدیریت شهری محسوب می‌شود. مناسب‌سازی مسیر و آسفالت‌ریزی اصولی برای تردد شهروندان بدون کوچک‌ترین ناراحتی و نارضایتی، کمترین مطالبه شهروندان از شهرداری و مدیران آن است.

شهرداری تبریز نیز به همین سبب و در راستای ارج نهادن به خواسته‌های به‌حق شهروندان، این روزها که فصل کاری منطقه آذربایجان در جریان است، با آسفالت‌ریزی‌های گسترده اقدام به بهسازی معابر برای تردد آسان‌تر شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی کرده است.

حالا مناطق دهگانه شهرداری تبریز هم به تکاپو افتاده‌اند و از آسفالت‌ریزی‌های اساسی معابر گرفته تا آسفالت کوچه‌ها و لکه‌گیری معابر مربوط به مناطق خود را به طور جدی در دست اجرا دارند. در این مطلب نگاهی به آمار آسفالت‌ریزی طی هفته گذشته داشته‌ایم و به تفکیک میزان تناژ و نقاط آسفالت‌ریزی در هر منطقه بررسی شده است.

منطقه ۱

خیابان‌های احمد آباد، شفیع زاده، عباسی، ایده لو در هفته گذشته محل توزیع آسفالت شهرداری منطقه ۱ تبریز بودند که با ۴۲۰ تن آسفالت لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی شدند.

منطقه ۲

شهرداری منطقه ۲ تبریز در هفته گذشته با توزیع ۳ هزار تن آسفالت، اقدام به آسفالت‌ریزی اساسی باند کندرو جاده ائل‌گلی کرده است.

منطقه ۳

در هفته‌ای که گذشت شهرداری منطقه ۳ تبریز با توزیع یک‌هزار و ۳۷۰ تن آسفالت اساسی و لکه‌گیری اقدام به بهسازی معابر کرده است. بر همین اساس با یک‌هزار تن آسفالت، پل روگذر فلاحی آسفالت‌ریزی اساسی شده است. همچنین محلات و کوچه‌های سطح حوزه منطقه ۳ نیز در هفته گذشته با ۳۷۰ تن آسفالت لکه‌گیری و چاله‌زدایی شده است.

منطقه ۴

شهرداری منطقه ۴ تبریز نیز در هفته گذشته با توزیع ۲۵۰ تن آسفالت، اقدام به بهسازی و مناسب‌سازی در سطح محلاتی چون کوچه‌باغ و شهید رفیعی کرده است.

منطقه ۵

توزیع یک‌هزار تن آسفالت اساسی و لکه‌گیری عملکرد شهرداری منطقه ۵ تبریز در طول هفته گذشته است که بر همین اساس بهسازی آسفالت تبادل امام علی (ع) آغاز ود رهفته جاری نیز ادامه خواهد یافت

منطقه ۶

شهرداری منطقه ۶ تبریز در هفته گذشته با توزیع ۷۳ تن آسفالت اقدام به لکه‌گیری و آسفالت کوی صنعتی اطلس، جاده تبریز مرند، شهرک امام خمینی (ره) خیابان راه‌آهم کوی قدس مجتمع المهدی و شهرک شهید دکتر بهشتی کرده است.

منطقه ۷

هفته گذشته شهرداری منطقه ۷ تبریز با توزیع ۳۶۰ تن آسفالت اساسی و لکه‌گیری در خیابان‌های شیدا، مقابل مدارس آخمقیه، کوی شمشاد، رسالت، اندیشه، سلحشوران و مختاروند اقدام به مناسب‌سازی معابر شهری کرده است.

منطقه ۸

یک‌هزار و ۴۵۰ تن آسفالت‌ریزی علکرد شهرداری منطقه ۸ تبریز در هفته گذشته است که شامل لکه‌گیری و آسفالت کوچه‌های شهید یحیوی، قره‌باغی‌های شرقی و کوچه مختارنیا است. همچنین شهرداری منطقه ۸ تبریز طی هفته گذشته اقدام به آسفالت‌ریزی اساسی رویه خیابان شهید رضانژاد با توزیع یک‌هزار و ۱۵۰ تن آسفالت کرده است.

منطقه ۹

شهرداری منطقه ۹ تبریز نیز طی هفته گذشته اقدام به آسفالت اساسی خیابان معرفت شمالی سوم شرقی و ادامه خیابان ۲۰ متری با توزیع ۹۵۳ تن آسفالت کرده است.

منطقه ۱۰

توزیع ۴۱۳ تن آسفالت به منظور لکه‌گیری و آسفالت کوچه‌های ترکمن‌زاده منبع و بعثت و گلستان خیابان رضوان‌شهر، عملکرد شهرداری منطقه ۱۰ در هفته گذشته در حوزه آسفالت بوده است.