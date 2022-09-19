به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم زاده ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی هتل پنج ستاره شهرستان اهر افزود: اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ هتل پنج ستاره اهر کلنگ‌زنی شد ولی از آن زمان عملیات اجرایی شروع نشده بود لذا از زمان شروع نمایندگی بنده؛ پیگیری‌ها احداث هتل پنج ستاره را آغاز کردم.

وی با اشاره به این‌که هتل پنج ستاره اهر در ۱۳ طبقه در زیربنای ۱۳ هزار و ۷۲۰ مترمربع احداث می‌شود، گفت: احداث هتل پنج ستاره در شهرستان اهر یکی از ضروریات در حوزه زیرساخت گردشگری بود، البته این زیرساخت می‌تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری منطقه ارسباران تأثیر بسزایی داشته باشد.



محرم زاده، احداث فاز دوم مجتمع آب درمانی یل‌سوئی و ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری از دیگر اقدامات لازم برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان اهر ذکر کرد و یادآور شد: جشنواره ورنی در اهر برگزار می‌شود و در راستای معرفی این هنر صنایع‌دستی بومی منطقه؛ برنامه‌هایی در حوزه تجاری‌سازی و صادرات ورنی در تبریز و تهران جزو اولویت‌هاست.



نماینده اهر و هریس در مجلس خواستار راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی و موزه باستان‌شناسی اهر شد و تصریح کرد: با عنایت مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی، کاروانسرای گویجه‌بئل در لیست کاروانسراهای ثبت جهانی قرار گرفته و تصمیم بر این است تا کاروانسرای گویجه‌بئل به اقامتگاه بین‌راهی جهت استفاده گردشگران تبدیل شود.



محرم‌زاده با تأکید بر این‌که احداث هتل پنج ستاره یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تبدیل اهر به مقصد گردشگری است، اظهار کرد: احداث هتل پنج ستاره مطالبه اقشار مختلف مردم اهر بود که خوشبختانه با همکاری شرکت مهراصل، فرماندار، میراث فرهنگی و شهرداری اهر مجوزهای لازم را اخذ و به مرحله اجرا رسید.