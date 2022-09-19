لزوم مشارکت دستگاه‌ های اجرایی در ارائه مشوق به سرمایه‌ گذاران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده در دیدار با فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر کلیبر با تأکید به اینکه کلیبر، از شهرستانهای ویژه استان در حوزه گردشگری است، ادامه داد: همواره بر آن بودیم تا با توجه ویژه به ظرفیت‌های موجود در این شهرستان، زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری این شهرستان غنی را نیز تقویت کنیم. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در شهرستان کلیبر باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش جامعه هدف گردشگری آن به ۲ میلیون نفر و ارتقا سطح خدمات به این میزان است، چراکه جمعیت ورودی گردشگری کلیبر از میزان جمعیت ساکن آن همواره بیشتر بوده است.

او در ادامه با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست اقدامات مؤثر را در راستای توسعه گردشگری در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: می‌بایست با برنامه ریزی لازم، برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی در شهرستان کلیبر را میسر سازیم تا موانع و مشکلات حوزه گردشگری و سرمایه گذاری شهرستان احصا شود تا بتوان بر اساس آن دستگاه‌های ذیربط در راستای تسریع روند توسعه گردشگری نقش خود را در حوزه فعالیت خود ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی ارائه مشوق‌های سرمایه گذاری از سوی دستگاه‌های دولتی را عاملی مهم در راستای افزایش مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهرستان عنوان کرد.

او ادامه داد: علاوه بر جذب سرمایه گذاران، لازم است خدمات ارائه شده بر اساس استانداردهای رایج باشد تا بتوان سرریز گردشگران به منطقه و همچنین هزینه کرد آنها در شهرستان را افزایش دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه نیرو رسانی به بنای قلعه تاریخی بابک پس از بررسی‌های باستان شناسی، انجام خواهد شد، گفت: پیش از انجام نیرو رسانی به بنای تاریخی و نورپردازی آن، لازم است تا در مسیر پیش بینی شده بررسی‌های باستان شناسی صورت پذیرد، لذا پس از اقدامات لازم، نورپردازی قلعه تکمیل خواهد شد.

حمزه زاده در خصوص ایجاد موزه در شهرستان کلیبر گفت: اموال کشف شده شهرستان کلیبر در استان به صورت امانی در حال نگهداری هستند که پس از اعلام و مشخص شدن محل مناسب موزه توسط فرمانداری و شهرداری کلیبر، اموال منتقل و موزه برپا خواهد شد.