رفع نیاز مسکن در شیراز با ساخت شهرک های جدید ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در نشستی که با حضور وزیر راه و شهرسازی در استانداری فارس برگزار شد، گفت: تصویب احداث چهار شهرک جدید در کهمره سرخی، داریون، سروستان و ملوسجان گام مهمی در حل مشکل مسکن و موجب نجات شهر شیراز و عمران این مناطق خواهد شد.

عزیزی تاکید کرد: با همه توان پیگیر اجرای احداث این چهار شهرک هستیم و انتظار می‌رود مدیران مربوطه نیز همه توان خود را برای این کار به کار گیرند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار احداث این چهار شهرک، عدم فشار بیش از حد به صدرا و حل مشکل گویم را نیز شاهد خواهیم بود و این نیز از جمله اقداماتی است که وزارت راه باید مد نظر قرار دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات عاجل در این راستا گرفته نشود، شیراز با بحران مواجه خواهد شد به طوری که اگر ۲۰ هزار واحد را به صدرا ببریم، صدرا را نیز با این تصمیم غلط نابود می‌کنیم.

عزیزی همچنین خواستار تفویض اختیار به استان‌ها در ساخت مسکن شد و گفت: از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم که در این خصوص با جدیت عمل کرده و معاونین خود را نیز توجیه کند.

او گفت: مجلس پشتیبان دولت در طرح نهضت ملی مسکن است اما دولت نیز باید با اقتدار و برنامه ریزی پای کار بیاید.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان نیز گفت: در کلیت کار نهضت ملی نباید هیچ وقفه‌ای به وجود آید چرا که رونق بخش مسکن موجب رونق سایر بخش‌ها خواهد شد.