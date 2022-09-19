شعار محوری دهه آخر صفر «همه خادم الرضاییم» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی شعار همه خادم الرضاییم، خدمت کریمانه، جهاد عالمانه را با هدف بسط خدمت و ترویج میزبانی کریمانه به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و خدمت‌رسانی در دهه آخر صفر اعلام کرد.

اجرای این پویش در مناسبت‌های مختلف سال با شعارهای موضوعی و مناسبتی تداوم دارد و این روزها نیز همزمان با آغاز دهه پایانی ماه صفر و آغاز تشرف گسترده زائران به مشهدالرضا محوریت آن با هدف ترویج میزبانی شایسته و خدمت کریمانه به زائران امام هشتم (ع) تعیین شده است. در همین راستا عموم مردم می‌توانند در کنار آستان قدس رضوی و دستگاه‌های خدمت‌رسان توفیق خدمت به زائران این دهه را داشته باشند.

همچنین با توجه به تقارن دهه آخر صفر با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، بخش دوم شعار این دهه جهاد عالمانه انتخاب شده تا دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها و تمامی فعالان عرصه‌های علمی و پژوهشی، با توسل به عالم آل محمد (ص) و شهدای هشت سال دفاع مقدس فعالیت جهادی خود در سنگر علم را دنبال کنند.

مهم‌ترین هدف برپایی این پویش ترویج و تقویت فرهنگ میزبانی در جامعه است تا تمام مردم، به ویژه مجاوران حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس، خود را در میزبانی از زائران ایشان، سهیم بدانند.

اگرچه آستان قدس رضوی و تمام دستگاه‌های اجرایی مسئولیت اصلی این میزبانی را بر عهده دارند و تمام توان خود را برای ایفای آن پای کار آورده‌اند، اما این مهم بدون مشارکت عموم مردم محقق نمی‌شود و پای کار آمدن ظرفیت عظیم مردمی با شعار همه خادم‌الرضاییم به تحقق آن کمک خواهد کرد.

فراهم بودن امکان ارائه هر نوع خدمت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سبب شده این پویش با استقبال گسترده‌ای همراه شود و عاشقان امام رضا (ع) با هر توان و تخصص خود خدمات متنوعی را به عمومی جامعه هدف دریافت خدمت، ارائه کنند. کمک نقدی، تأمین مایحتاج نیازمندان، ارائه خدمات سلامت، تسویه بدهی نیازمندان، حمل‌ونقل صلواتی زائران، اسکان زائران فاقد مکان اقامت از جمله خدماتی است که عموم مردم با اعتقاد به شعار همه خادم‌الرضاییم آن را ارائه و نام خود را در فهرست خادمان حضرت ثبت می‌کنند.

مشارکت‌کنندگان در این پویش می‌توانند با انتشار تصاویر و ویدئوهای خدمت‌رسانی خود در شبکه‌های اجتماعی و درج هشتگ همه خادم‌الرضاییم در ترویج بیشتر این فرهنگ زیبای میزبانی سهیم باشند.