به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی، ظهر امروز در دیداری با اعضای شورای جشن عاطفه‌ های استان قم اظهار داشت: برگزاری جشن عاطفه‌ها و کمک به محرومان کار بسیار ارزنده ‌ای است که باید به طور جد در کشور پیگیری شود.



وی افزود: انجام هر فرصتی که برای جمع ‌آوری کمک‌ های مردمی و اهدا به محرومان باشد ارزنده است و از اجر معنوی برخوردار است.



این مرجع تقلید با اشاره به وجود محرومان فراوان در جامعه خاطرنشان کرد: باید مسئولان با برنامه ریزی مناسب فقیران و محرومان جامعه را شناسایی کرده و در رفع مشکلات آنها گام بردارند.



آیت الله نوری همدانی با قرائت آیات قرآنی به بیان مسأله انفاق در قرآن کریم اشاره کرد و اظهار داشت: در قرآن بیش از 60 مورد در خصوص انفاق و اهمیت آن تاکید شده است که باید مسلمانان نیز این امر را سرلوحه کار خود قرار دهند.



استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: طبق برخی آیات قرآنی، انفاق در راه خدا به‌ عنوان جهاد تلقی می‌شود.



آیت الله نوری همدانی با بیان این که انفاق به محرومان باید به ‌صورت مخفیانه انجام شود، عنوان کرد: کمک ‌هایی که به مستضعفان و محرومان داده‌ می ‌شود باید به دور از منت و تنها برای رضای خدا باشد.