دانشگاه رازی کرمانشاه آماده آغاز سال تحصیلی جدید است

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌سازی دانشگاه رازی برای آغاز ترم تحصیلی جدید، اظهار کرد: به منظور ساماندهی مسائل مربوط به دانشجویان از جمله خوابگاه‌ها و اسکان دانشجویان برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کارگاه به طور منظم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از تاریخ ۲۴ شهریورماه تاکنون به طور پیوسته تشکیل ستاد اسکان در دانشگاه صورت گرفته که معرفی و اسکان به بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ورودی قدیم انجام شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه رازی استان کرمانشاه با بیان اینکه آماده‌سازی و تعمیرات مورد نیاز سلف سرویس‌ها انجام شده، تصریح کرد: علاوه بر آماده‌سازی و تعمیرات، تهیه مواد اولیه پخت و توزیع چند نوع غذا بر اساس تقاضای دانشجویان نیز مورد توجه قرار گرفته و در دست اقدام است‌.

مرادی عنوان کرد: تشکیل کارگروه بهداشت طی جلسه و برنامه‌ریزی به منظور انجام پایش سلامت دانشجویان بر اساس دستوالعمل‌های وزارتخانه انجام شده است.

وی با تاکید بر اقدامات انجام شده به منظور آماده‌سازی فضای دانشگاه برای حضور دانشجویان، تاکید کرد: تعمیرات مورد نیاز در خوابگاه‌ها و فضای دانشگاه، نوسازی محوطه خوابگاه‌ها، جدول کشی و رنگ‌آمیزی مجدد آنها و … از جمله اقدامات انجام شده در شروع ترم تحصیلی بوده است.