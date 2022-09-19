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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی:

مشکل اصلی سرمایه گذاران مربوط به اعتبار سنجی است

مشکل اصلی سرمایه گذاران مربوط به اعتبار سنجی است

بیرجند- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی مهم‌ترین مشکل سرمایه گذاران این حوزه را برای دریافت تسهیلات، مربوط به اعتبار سنجی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی عصر دوشنبه در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مشکل اصلی سرمایه گذاران این حوزه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها مربوط به رتبه اعتبار سنجی آنها است.

وی بیان داشت: پروژه‌ای در اسلامیه فردوس به دلیل ضعف در رتبه اعتبار سنجی موفق به دریافت تسهیلات نشده است و با وجود تکمیل ۱۰۰ درصد چند پرونده حوزه گردشگری بانک عامل از پرداخت تسهیلات خود داری می‌کند.

وی افزود: عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات حوزه گردشگری خوب نبوده است اما صندوق کار آفرینی امید در پرداخت تسهیلات صنایع دستی با ما همکاری خوبی داشته است.

شاهوردی گفت: به دلیل این که در تهران تسهیلات مربوط به خراسان جنوبی در بانک گردشگری به استان‌های دیگر منتقل شده است، تسهیلات شش پرونده مربوط به بانک گردشگری پرداخت نشد و این پرونده‌ها به ناچار برای بهره‌مندی از تسهیلات به بانک دیگری منتقل شده‌اند.

کد مطلب 5593379

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