مشکل اصلی سرمایه گذاران مربوط به اعتبار سنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی عصر دوشنبه در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مشکل اصلی سرمایه گذاران این حوزه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها مربوط به رتبه اعتبار سنجی آنها است.

وی بیان داشت: پروژه‌ای در اسلامیه فردوس به دلیل ضعف در رتبه اعتبار سنجی موفق به دریافت تسهیلات نشده است و با وجود تکمیل ۱۰۰ درصد چند پرونده حوزه گردشگری بانک عامل از پرداخت تسهیلات خود داری می‌کند.

وی افزود: عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات حوزه گردشگری خوب نبوده است اما صندوق کار آفرینی امید در پرداخت تسهیلات صنایع دستی با ما همکاری خوبی داشته است.

شاهوردی گفت: به دلیل این که در تهران تسهیلات مربوط به خراسان جنوبی در بانک گردشگری به استان‌های دیگر منتقل شده است، تسهیلات شش پرونده مربوط به بانک گردشگری پرداخت نشد و این پرونده‌ها به ناچار برای بهره‌مندی از تسهیلات به بانک دیگری منتقل شده‌اند.