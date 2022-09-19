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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۱۹

با برگزاری انتخابات؛

عباس حاجیلو به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی همدان انتخاب شد

عباس حاجیلو به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی همدان انتخاب شد

همدان- با برگزاری انتخابات، عباس حاجیلو با ۱۶ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان با حضور ریاست فدراسیون، مدیرکل و معاونین ورزش و جوانان استان همدان و اعضای هیئت برگزار شد.

این مجمع با حضور تک کاندیدا برگزار شد که در پایان رأی‌گیری عباس حاجیلو با ۱۶ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مجمع با تشکر از زحمات رئیس سابق هیئت انجمن‌های ورزشی اظهار داشت: از سیدمحمد عیوقیان در دوران مدیریت خود که زحمات بسیار زیادی کشید، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

علی حقیقی افزود: برای عباس حاجیلو ریاست جدید هیئت انجمن‌های ورزشی نیز آرزوی موفقیت در دوران ۴ ساله مدیریت را داریم و امیدواریم شاهد رشد روزافزون این هیئت ورزشی باشیم.

وی با اشاره به گستره این هیئت ورزشی گفت: هیئت انجمن‌های ورزشی جزو هیئت‌هایی است که چندین رشته ورزشی را شامل می‌شود و همین موضوع تلاش بیشتری را می‌طلبد.

حقیقی عنوان کرد: امیدواریم شاهد رشد و تحول این هیئت در استان همدان باشیم.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان نیز با بیان اینکه به دنبال رشد و توسعه این هیئت هستم، بیان کرد: یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت را تدوین کرده‌ایم تا بتوانیم حرکت رو به رشدی را برای هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان داشته باشیم.

عباس حاجیلو افزود: تمام شهرستان‌های استان به عنوان بازوان اصلی هیئت باید فعال شوند و یکی از برنامه‌های ما رشد و فعالیت شهرستان‌ها است.

وی با اشاره به رشد موازی تمام رشته‌های هیئت انجمن‌های ورزشی گفت: ما قطب پارکور در کشور هستیم و باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سایر رشته‌ها و انجمن‌های فعال به این شکل باشد.

حاجیلو بیان کرد: امیدواریم جایگاه هیئت انجمن‌های ورزشی را ارتقا دهیم و برنامه‌های متعددی در این زمینه داریم.

کد مطلب 5593381

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