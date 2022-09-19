به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان با حضور ریاست فدراسیون، مدیرکل و معاونین ورزش و جوانان استان همدان و اعضای هیئت برگزار شد.

این مجمع با حضور تک کاندیدا برگزار شد که در پایان رأی‌گیری عباس حاجیلو با ۱۶ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مجمع با تشکر از زحمات رئیس سابق هیئت انجمن‌های ورزشی اظهار داشت: از سیدمحمد عیوقیان در دوران مدیریت خود که زحمات بسیار زیادی کشید، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

علی حقیقی افزود: برای عباس حاجیلو ریاست جدید هیئت انجمن‌های ورزشی نیز آرزوی موفقیت در دوران ۴ ساله مدیریت را داریم و امیدواریم شاهد رشد روزافزون این هیئت ورزشی باشیم.

وی با اشاره به گستره این هیئت ورزشی گفت: هیئت انجمن‌های ورزشی جزو هیئت‌هایی است که چندین رشته ورزشی را شامل می‌شود و همین موضوع تلاش بیشتری را می‌طلبد.

حقیقی عنوان کرد: امیدواریم شاهد رشد و تحول این هیئت در استان همدان باشیم.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان نیز با بیان اینکه به دنبال رشد و توسعه این هیئت هستم، بیان کرد: یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت را تدوین کرده‌ایم تا بتوانیم حرکت رو به رشدی را برای هیئت انجمن‌های ورزشی استان همدان داشته باشیم.

عباس حاجیلو افزود: تمام شهرستان‌های استان به عنوان بازوان اصلی هیئت باید فعال شوند و یکی از برنامه‌های ما رشد و فعالیت شهرستان‌ها است.

وی با اشاره به رشد موازی تمام رشته‌های هیئت انجمن‌های ورزشی گفت: ما قطب پارکور در کشور هستیم و باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سایر رشته‌ها و انجمن‌های فعال به این شکل باشد.

حاجیلو بیان کرد: امیدواریم جایگاه هیئت انجمن‌های ورزشی را ارتقا دهیم و برنامه‌های متعددی در این زمینه داریم.