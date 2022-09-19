ضریب پوشش بیمه در خراسان شمالی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی عصر دو شنبه در جلسه ستاد توسعه بیمه کشاورزان و روستاییان خراسان شمالی اظهار کرد: ضریب پوشش بیمه اجتماعی استان ۳۸ درصد است و در رتبه هفتم کشور قرار داریم اما این ضریب باید ارتقا پیدا کند.

معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: ۷۰ درصد هزینه بیمه اجتماعی اشخاص توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: بیمه اجتماعی به عنوان یک بیمه حمایتی، فرصتی بی نظیر برای کمک به مردم استان است لذا باید تمام تلاش مدیران متولی، افزایش حداکثری ضریب پوشش این بیمه در استان باشد.

رشیدی تصریح کرد: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای پوشش و جذب حداکثری بیمه شدگان باید با دقت انجام شود و در این مسیر بهره مندی از ظرفیت رسانه‌ها ضروری است.