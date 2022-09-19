به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی ظهر دوشنبه در دیدار روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاد دانشگاهی کشور اظهار داشت: انقلاب اسلامی دارای ابعاد مختلفی است و این انقلاب، مکتب انسان سازی است.

امام جمعه قم بیان داشت: انقلاب ما برای آن به وجود نیامده تا ببینیم سازمان‌ها و نهادهای بین المللی چه چیزی را می‌پسندند تا بر اساس آن عمل کنیم، چرا که ما دارای یک عقبه و پشتوانه محکمی دینی هستیم.

آیت الله سعیدی ابراز داشت: اقدامات بسیار خوبی در مجموعه جهاد دانشگاهی صورت گرفته که این پیشرفت‌ها مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی و انقلاب است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره از دستاوردهای نظام و انقلاب یاد می‌کنند که از جمله آنها پیشرفت‌های مرکز رویان وابسته به جهاد دانشگاهی است.

امام جمعه قم با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم بیان داشت: باید شرایط و اقلیم استان قم در استقرار صنایع دیده شود و صنایع در این استان باید متناسب با جایگاه استان باشند.

به مشکلات اشتغال قم باید توجه شود

وی اضافه کرد: به مشکلات اشتغال قم باید توجه شود و این استان به دلیل مهاجرپذیر بودن نیازمند اقدامات و گام‌های بلندتری است.

آیت الله سعیدی بیان داشت: یکی از ابعاد نهضت‌های عاشورایی موضوع انسان سازی است و این امر هم در زمان قیام سیدالشهدا (ع) و هم قبل و نیز بعد از آن صورت می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان داشت: امام حسین (ع) وقتی وارد صحرای کربلا شد؛ زمین کربلا را خریداری کرد و آن را وقف کردند تا بر جهادی که در این سرزمین قرار است رخ دهد هیچ گونه خدشه‌ای وجود نداشته باشد.

آیت الله سعیدی ادامه داد: از جمله شروطی که سیدالشهدا برای متولیان موقوفه کربلا گذاشتند این بود که شیعیان را به زیارت دعوت کنند و سه روز از زائران پذیرایی کنند.