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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۶۰ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

۶۰ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا در قم نداشتیم و در مجموع ۶۰ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و هشتم شهریور، ۲۰ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۴ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۶۰ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال هفت نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۴۲ تست انجام شده، نتیجه ۳ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۵۰ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5593401

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