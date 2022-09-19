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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

رئیس شورای شهر یزد:

فعالیت ون‌های ویژه معلولان در یزد ادامه می‌یابد

فعالیت ون‌های ویژه معلولان در یزد ادامه می‌یابد

یزد- رئیس شورای شهر یزد با اشاره به موافقت کمیسیون بودجه شورای شهر یزد در زمینه تامین ون برای معلولان گفت: فعالیت‌ ون‌های ویژه معلولان در یزد ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون بودجه شورای شهر یزد اظهار داشت: کمیسیون بودجه در زمینه خدمات دهی و فعالیت دو دستگاه خودرو ون مناسب سازی شده برای معلولان موافقت کرد.

سیفی ادامه داد: این کمیسیون در راستای کمک به معلولان به ویژه ضایعه نخاعی، در زمینه دو دستگاه خودرو ون که سال‌ها پیش نیز تجهیز و فعالیت داشت، موافقت کرد یک سال دیگر این خدمات را به جامعه معلولان ارائه کند تا بخشی از مشکلات معلولان و خانواده آنها کاسته شود.

وی عنوان کرد: مخاطبان این ون‌ها خاص هستند و جانبازان و معلولانی که از ویلچر استفاده می‌کنند و امکان استفاده از وسایل نقلیه موجود و معمولی را ندارند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

رئیس کمیسیون بودجه یادآور شد: راهکارهای لازم برای حل مسائل و مشکلات معلولان باید به صورت کارشناسی بررسی شده و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: ون های مناسب سازی شده نیز بخشی از خدمات در نظر گرفته شده توسط شهرداری برای جامعه معلولان است.

کد مطلب 5593431

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