به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون بودجه شورای شهر یزد اظهار داشت: کمیسیون بودجه در زمینه خدمات دهی و فعالیت دو دستگاه خودرو ون مناسب سازی شده برای معلولان موافقت کرد.

سیفی ادامه داد: این کمیسیون در راستای کمک به معلولان به ویژه ضایعه نخاعی، در زمینه دو دستگاه خودرو ون که سال‌ها پیش نیز تجهیز و فعالیت داشت، موافقت کرد یک سال دیگر این خدمات را به جامعه معلولان ارائه کند تا بخشی از مشکلات معلولان و خانواده آنها کاسته شود.

وی عنوان کرد: مخاطبان این ون‌ها خاص هستند و جانبازان و معلولانی که از ویلچر استفاده می‌کنند و امکان استفاده از وسایل نقلیه موجود و معمولی را ندارند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

رئیس کمیسیون بودجه یادآور شد: راهکارهای لازم برای حل مسائل و مشکلات معلولان باید به صورت کارشناسی بررسی شده و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: ون های مناسب سازی شده نیز بخشی از خدمات در نظر گرفته شده توسط شهرداری برای جامعه معلولان است.