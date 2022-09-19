مقاومت در برابر ظالمان پیام مهم اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش بزرگ میثاق با یاوران ولایت، صلح طلبی و صلح جویی را پیام مهم اربعین ذکر کرد و گفت: همچنین این همایش دارای پیام مقاومت برابر ظالمان است.

وی با بیان اینکه مسیر عاشورا مقابل ظالمان قرار دارد زیرا مسیر امام حسین (ع) صلح طلبی است، افزود: شهادت با امام حسین(ع) معنا پیدا می‌کند و شهادت پس از هزار و ۴۰۰ سال معنا پیدا می‌کند.

حسینی پور با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تقدیر و تکریم از خانواده‌های شهدا را امری مهم دانست و گفت: ما باید به شهدا توسل کنیم تا هویت پیدا کنیم زیرا بدون شهدا هویتی نداریم از اینرو تجلیل از خانواده‌های شهیدان وظیفه ما است.

استاندار مازندران، رزمایش میثاق با یاوران ولایت را سبب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد و گفت: در قاالب این طرح باید از تمامی خانواده‌های شهیدان و ایثارگران سرکشی کرد و همراهی بزرگان و ریش سفیدان در این طرح کارگشا خواهد بود و سبب ایجاد شور و هیجان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال مراسم راهیپمایی از استان به مرز کشیده شد، گفت: پیشنهاد شده بود در جاده‌های هراز، سوادکوه و هراز ایستگاه‌های صلواتی و موکب برپا شود که جای تقدیر دارد.