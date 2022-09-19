به گزارش خبرنگار مهر، ساناز مرادی عصر دوشنبه در بازدید از اماکن ورزشی شهر گناوه اظهار داشت: هزینه کردهای شورا و شهرداری در زمینه فرهنگی و ورزشی تاکنون متناسب با نیازها نبوده است و این هزینه کردها باید هدفمند باشد.

نایب رئیس شورای شهر گناوه افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری گناوه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نظر دارد تا جهت فراهم کردن ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و تجهیزات موردنیاز ورزشکاران، پروژه ماندگاری را آغاز به کار کند و تا جایی که بتواند آن را تکمیل کند تا برای نسل آینده به یادگار بماند و شوراهای آینده نیز جهت تکمیل آن قدم بردارند.

وی گفت: با استفاده از صاحبنظران، کارشناسان، خیرین و سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر باید بررسی‌های لازم جهت ساخت استادیوم و چمن شماره ۳ گناوه شروع شود و در صورت نتیجه‌گیری بتوانیم آن را در این دوره آغاز کنیم.

نایب رئیس شورای شهر گناوه یادآور شد: از اداره کل ورزش و جوانان که کار تعویض کفپوش سالن حوادث را به اتمام رساند تقدیر می‌شود و امیدواریم که تجهیز بیشتر این سالن در دستور کار قرار گیرد تا سالن در خور شأن ورزشکاران ایجاد شود.

بودجه فرهنگی ورزشی شورا باید کارشناسی شده باشد

مسئول کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گناوه در این بازدید گفت: بودجه فرهنگی ورزشی شورا و دیگر موارد درون بودجه نباید غیرکارشناسی و بدون تعریف پروژه خاصی در زمینه ورزش و فرهنگ شهر تعیین شود و مبلغ آن نیز باید در خور شأن ورزشکاران باشد.

حجت الاسلام محراب خادمی‌پور بیان داشت: در سال آینده در صورت فراهم شدن شرایط و با افزایش چشمگیر بودجه در بخش فرهنگی ورزشی باید با یک کار کارشناسی پروژه‌ای ورزشی را جهت ورزشکاران گناوه آغاز و همچنین در حد توان امکانات و تجهیزات سالن‌های ورزشی شهر را با همکاری دیگر ادارات تأمین کنیم.

انجام کارهای مؤثر در ورزش

رئیس دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: پیمانکار پیست تارتان استادیوم شماره ۲ گناوه مشخص شده است و تجهیز کارگاه کرده است و به زودی شروع به کار خواهد کرد.

مسعود احمدزاده افزود: خوشحالیم که برای اولین بار طی چندین سال گذشته شورای شهر گناوه به دنبال انجام کارهای مؤثر در ورزش و پیگیر امکانات و اماکن ورزشی شهر هستند.