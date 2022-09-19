حمیدیا همچنان یک شهر مستقل است/ شروط الحاق حمیدیا به یزد محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری نجف آبادی، ظهر دوشنبه در نشستی خبری در شهرداری حمیدیا با اشاره به مسئله الحاق حمیدیا به شهر یزد به منظور تبدیل شدن یزد به کلانشهر و بهره مندی از امتیازات این امر اظهار داشت: برای این امر شروطی برای شهر حمیدیا در نظر گرفته شده بود که متاسفانه هیچیک از آنها محقق نشد.

وی عنوان کرد: این الحاق اکنون انجام نشده و شهر حمیدیا اکنون دارای شهرداری و شورای شهر مستقل است.

رئیس شورای شهر حمیدیا، عدالت محوری در محلات را به عنوان مهمترین رویکرد شورای شهر حمیدیا اعلام کرد و گفت: در تدوین تمامی برنامه ها و اجرای همه طرح ها، این مهم را مدنظر داشته ایم.

جعفری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: حمیدیا از سمت جنوب یزد به عنوان ورودی اصلی شهر یزد محسوب می شود و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از گردشگران سلامت جنوب و جنوب شرق کشور از این مسیر وارد یزد می شوند، ایجاد یک ساختمان پزشکان در این منطقه ضروری است.

وی عنوان کرد: اگر این مهم محقق شود، بخش قابل توجهی از ترافیک شهر یزد کاهش می یابد و ما این موضوع را در شورای ششم دنبال می کنیم.

کارگاه های ضایعاتی مکانی برای کشف اقلام سرقتی

مسئول حراست شهرداری حمیدیا نیز در این نشست با اشاره به فعالیت تعداد زیادی کارگاه ضایعاتی در شهر حمیدیا اظهار داشت: متاسفانه این کارگاه ها، محل کشف بسیاری از اقلام سرقتی هستند.

محمدعلی سلیمی از تلاش برای ساماندهی این کارگاه ها خبر داد و گفت: در بازرسی های انجام شده، ۱۲ کارگاه در شهر حمیدیا پلمپ شده است.

وی یادآور شد: در زمینه صنفی و فنی، برخورد با کارگاه های بدون پروانه و پلمپ آنها در دستور کار است و معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز به این موضوع ورود کرده است.