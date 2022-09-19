تخصیص ۶۰۰ میلیارد اعتبار جهت حذف مدارس دو نوبته از خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم اکبری عصر دو شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون ۱۸۴ هزار دانش آموز در مدارس استان ثبت نام شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به عدم جذب کافی دانشجو معلم طی ۸ سال گذشته، گفت: هزار و ۲۰۰ نیرو کمبود داشتیم اما از طرق مختلف این کاستی جبران شد و با آغاز مدارس تمامی کلاس‌ها معلم دارند.

وی با بیان اینکه ۴۴۸ معلم تقاضای نقل و انتقال برون استانی داشتند، افزود: با انتقال ۲۲۸ نفر از این تعداد موافقت شده است.

اکبری بیان کرد: هزار و ۳۰۰ نیروی فرهنگی خراسان شمالی در دو مرحله عادی و اضطرار تقاضای نقل و انتقال داشتند که در مجموع با نقل و انتقال ۵۰۰ نفر در استان موافقت شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به اینکه در استان خراسان شمالی ۱۹۴ مدرسه دو نوبته فعال است، گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف مدارس دو نوبته خراسان شمالی طی سه سال از محل سفر ریاست جمهوری تخصیص پیدا کرد.