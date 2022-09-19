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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۵۸

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی خبر داد؛

تخصیص ۶۰۰ میلیارد اعتبار جهت حذف مدارس دو نوبته از خراسان شمالی

تخصیص ۶۰۰ میلیارد اعتبار جهت حذف مدارس دو نوبته از خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف مدارس دو نوبته خراسان شمالی طی سه سال از محل سفر ریاست جمهوری تخصیص پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم اکبری عصر دو شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون ۱۸۴ هزار دانش آموز در مدارس استان ثبت نام شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به عدم جذب کافی دانشجو معلم طی ۸ سال گذشته، گفت: هزار و ۲۰۰ نیرو کمبود داشتیم اما از طرق مختلف این کاستی جبران شد و با آغاز مدارس تمامی کلاس‌ها معلم دارند.

وی با بیان اینکه ۴۴۸ معلم تقاضای نقل و انتقال برون استانی داشتند، افزود: با انتقال ۲۲۸ نفر از این تعداد موافقت شده است.

اکبری بیان کرد: هزار و ۳۰۰ نیروی فرهنگی خراسان شمالی در دو مرحله عادی و اضطرار تقاضای نقل و انتقال داشتند که در مجموع با نقل و انتقال ۵۰۰ نفر در استان موافقت شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به اینکه در استان خراسان شمالی ۱۹۴ مدرسه دو نوبته فعال است، گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف مدارس دو نوبته خراسان شمالی طی سه سال از محل سفر ریاست جمهوری تخصیص پیدا کرد.

کد مطلب 5593497

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