خشونت ها در عراق بیش از 30کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و پزشکی گزارش دادند که در حمله مسلحانه به یک خانه در استان ناآرام دیالی پنج نفر از اعضای یک خانواده عراقی کشته شدند.

منابع دولتی و پزشکی همچنین از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر در حمله انتحاری با استفاده از خودروی بمب گذاری به خانه یک شیخ عشیره در شهرک سنجار در نزدیک شهر موصل در شمال عراق خبر دادند.

در همین حال، انفجار همزمان دو خودروی بمب گذاری شده در نزدیک بیمارستان شهر الشرقاط و یک پارکینگ خودروها در این شهر به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شد.

ارتش آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان حملات و بازرسی های امروز خود در مناطق مختلف عراق علیه شبکه القاعده سه تروریست را کشته و هشت نفر دیگر بازداشت شدند.