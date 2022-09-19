جذب ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار برای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز دوشنبه در جلسه جذب اعتبارات تبصره ۱۸ لرستان گفت: جذب ۱۰۱ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در استان فصل جدیدی از خدمت رسانی در لرستان است.

وی گفت: جذب این مقدار از اعتبار برای اولین بار اتفاق افتاده و در نوع خود یک رکورد کاری است.

استاندار لرستان افزود: جذب بیش از هزار و ۱۰۱ میلیارد از هزار و ۹۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی نتیجه تلاش تمامی مدیران و خدمتگزاران در دستگاه‌های اجرایی استان در دولت مردمی است.

زیویار گفت: این خدمت بزرگ روند اشتغال و تولید را در استان رونق داده و سرعت حرکت چرخ اقتصاد را بیشتر می‌کند.

وی افزود: بی تردید این یک انقلاب در جذب اعتبارات آینده استان خواهد بود که سقف تعیین شده آنها را بیشتر خواهد کرد.