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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹

استاندار لرستان مطرح کرد؛

جذب ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار برای لرستان

جذب ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار برای لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان از جذب هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه برای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز دوشنبه در جلسه جذب اعتبارات تبصره ۱۸ لرستان گفت: جذب ۱۰۱ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در استان فصل جدیدی از خدمت رسانی در لرستان است.

وی گفت: جذب این مقدار از اعتبار برای اولین بار اتفاق افتاده و در نوع خود یک رکورد کاری است.

استاندار لرستان افزود: جذب بیش از هزار و ۱۰۱ میلیارد از هزار و ۹۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی نتیجه تلاش تمامی مدیران و خدمتگزاران در دستگاه‌های اجرایی استان در دولت مردمی است.

زیویار گفت: این خدمت بزرگ روند اشتغال و تولید را در استان رونق داده و سرعت حرکت چرخ اقتصاد را بیشتر می‌کند.

وی افزود: بی تردید این یک انقلاب در جذب اعتبارات آینده استان خواهد بود که سقف تعیین شده آنها را بیشتر خواهد کرد.

کد مطلب 5593501

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    نظرات

    • سگوند IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      نمونه اش دیده بانی هواشناسی بلومان در شهر زاغه است از استاندار محترم و زحمتکش خواهشمندیم نگهبانی ساختمان را به افراد بومی در آنجا بدهد و کسانی که از اول نگهبانش بوده اند خداوند اجرتان بدهد

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