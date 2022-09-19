جاعل ۱۰ میلیاردی در بروجرد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی اعلام شکایت فردی به پلیس آگاهی بروجرد مبنی بر اینکه فردی با به کارگیری روش‌های متقلبانه با جعل سند مالکیت از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مأموران، مشخص شد که شخص جاعل با استفاده از جعل سند مالکیت نسبت به انتقال یک باب منزل مسکونی (آپارتمان) به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به نام خودش اقدام و منزل شاکی را تصاحب کرده است.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در اقدام بعدی مأموران موفق به شناسایی متهم و محل اختفای وی شده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار الهی اظهار داشت: متهم در تحقیقات پلیس و روبرو شدن با دلایل و مستندات و احراز جعلی بودن سند توسط کارشناسان پلیس آگاهی به کلاهبرداری معترف شد.

وی گفت: متهم که در گذشته نیز سابقه کلاهبرداری داشت به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.