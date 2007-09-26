به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار از مرکز دائرة المعارف انسان شناسی با بیان این مطلب گفت : عامترین و مهمترین امری که ملت را تشکیل می دهد، خاطره مشترک است که هویت ملی را تشکیل می دهد. طبیعی است کسی که دارای سابقه تاریخی بزرگتر و خاطره تاریخی بزرگتری است ، ملت بزرگتری خواهد بود .

وی افزود : البته این به آن معنا نیست که آن ملت از ویژگیهای لازم برخوردار است، ممکن است دچار عقب ماندگی و انحطاط و واپس گرایی شده باشد اما پایه هویت آن قوی تر است و اگر هوشیار باشد می تواند آن عقب ماندگی ها را جبران کند.

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد: اگر خاطره مشترک پایه هویت ملی یک جامعه است، موزه و آثار معاصر به جای مانده از گذشته بسیار با اهمیت و در خور توجه است ، در واقع شناسنامه هویت ملی یک قوم و جامعه است.

خاتمی گفت: متأسفانه در بسیاری از کشورها، نظیر کشور ما به موزه و امور موزه ای به عنوان یک امر تفننی نگاه می شود و یا به عنوان یک امری که مرده است، دیگر حیات ندارد و متعلق به گذشته است به آن نگاه می کنیم.

خاتمی گفت: در دنیا شاهد موزه های خصوصی هم هستیم ولی موزه های مهم، موزه های دولتی هستند که با امکانات دولتی اداره و به روز می شوند . ما در ایران کم و بیش شاهد چنین موزه هایی هستیم ولی هنوز آن طور که باید و شاید به این امور اهتمام نداریم.

در پایان این دیدار از ده قرآن ارزشمند و کم نظیر خطی که شامل آثاری چون دستخط مبارک منصوب به ثامن الحجج امام رضا (ع) ، قرآن به خط عبدالله آشوررنانی کاتب السلطانی ، قرآن به خط احمد نیریزی ، قرآن به خط مسیح موسوی طالقانی ، قرآن به خط ملا محتشم اصفهانی کاتب السلطانی ، قران به خط علاء الدین بیک تبریزی ، قرآن به خط محمد هاشم لولوزرگر اصفهانی، قرآن به خط ملک محمد طاهر خوانساری، قرآن به خط عبدالعلی یزدی ، جزء قرآن به خط شاگرد یاقوت مستعصمی ، بود، رونمایی شد.

در این مراسم جمعی از شخصیتهای علمی، فرهنگی و قرآنی چون بهاءالدین خرمشاهی ، رضا داوری ، محمد علی شیخ، علی شریعتمداری ، آیدین آغداشلو ، حبیب الله آیت الهی، سید هادی خسرو شاهی ، آیت الله مقتدایی، استاد انوار، سید حسن امین، صادق خرازی، هادی خانیکی و علی خاتمی حضور داشتند.