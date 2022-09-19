به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی شامگاه دوشنبه در نشست مسئولان استان اردبیل و بررسی مصوبات سفر یک روزه خود به اردبیل اظهار کرد: همکاران ما در ایام اربعین حسینی در یک حرکت عظیم سعی کردند با برپا کردن ۲۸۵ موکب در کشور و ۱۸ موکب در کشور عراق به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی کنند.

وی از مشارکت استان‌ها در برپایی این موکب‌ها و ارائه خدمات به زائران قدردانی کرد و گفت: سال به سال مراسم اربعین حسینی با شکوه و رونق خاص برگزار می‌شود و ما سعی کردیم در استان‌های مرزی استخرهایمان را به صورت رایگان در اختیار زائران قرار دهیم تا از خدمات مناسب این استخرها استفاده کنند.

وزیر ورزش و جوانان به سفر یک روزه خود به اردبیل به عنوان یک سفر ضروری و در عین حال مناسب اشاره کرد و افزود: آنچه که به ما ارث رسیده در اکثر استان‌ها سالن‌های ورزشی فرسوده و فاقد امکانات اولیه است که به معنای واقعی پروژه‌های ناقص و فاقد امکانات مطلوب را دریافت کردیم.

سجادی تصریح کرد: در بازدیدی که از مجموعه ورزشی علی دایی و سالن دوومیدانی داشتیم، به عینه کاستی‌ها را مشاهده کردیم به طوری که سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی علی دایی اردبیل به لانه پرندگان تبدیل شده در حالی که ما از این شرایط خجالت می‌کشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند در یک سال مسئولیت خود سعی کردیم تا کارها را با نگاه رو به جلو به پیش ببریم ولی همواره کاستی‌ها را نیز بیان کردیم هر چند که دنبال جرزنی نیستیم.

سجادی اضافه کرد: همکاران ما در استان‌ها تلاش می‌کنند تا همه پروژه‌های نیمه‌تمام را به چرخه فعالیت بازگردانند که برای تکمیل این پروژه‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع در کشور نیاز است.

وی بیان کرد: شرکت توسعه ۶۳۳ پروژه تعطیل و نیمه‌تمام ورزشی در کشور دارد در حالی که اعتبار سالانه ما یک‌هزار تا یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که این منابع در تکمیل این پروژه‌ها چنگی به دل نمی‌زند.

سجادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ما به دنبال راهکاری هستیم تا با درآمدزایی بتوانیم نگهداری و مدیریت پروژه‌های ورزشی را انجام دهیم که در این زمینه احداث واحدهای تجاری در مجموعه‌های ورزشی پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی وظیفه مدیران حوزه ورزش و جوانان است در حالی که ما از صبح امروز وقت استاندار و نمایندگان را گرفته‌ایم در حالی که این وظیفه خطیر را باید خودمان به شایستگی انجام دهیم.

سجادی گفت: دنیا با سرعت تمام و به شکل برق و باد در حال توسعه است و همین کشور کوچک همسایه ما قطر میزبان جام جهانی است در حالی که ما نمی‌توانیم پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی را بعد از گذشت چندین سال به اتمام رسانده و بهره‌برداری کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ضرورت ورود توانمند مدیران استانی و شهرستانی را در تکمیل پروژه‌های ورزشی یادآور شد و افزود: تمام تلاش ما بر این است تا با هدف‌گذاری که دولت سیزدهم در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام انجام داده، بتوانیم به اهداف مورد نظر در این بخش دست پیدا کنیم.