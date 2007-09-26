سازمان بسیج دانشجویی ازمردم برای استقبال از احمدی نژاد دعوت کرد

همزمان با ورود رئیس جمهور از نیویورک به تهران، سازمان بسیج دانشجویی از همه دانشجویان و دانشگاهیان و آزاداندیشان دعوت کرد تا در مراسم استقبال از وی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان بسیج دانشجویی آمده است : به منظور حمایت بی‌دریغ از مواضع انقلابی نماینده ملت جمهوری اسلامی ایران در برابر همه استکبار جهانی و هم‌چنین پاسداشت حماسه ماندگار رییس جمهوری ایران در نیویورک ( پایتخت فرهنگی صهیونیست‌ها) و در دانشگاه پر آوازه کلمبیای آمریکا، سازمان بسیج دانشجویی از همه دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین آزاد‌اندیشان کشور دعوت می‌کند تا در مراسم استقبال پرشور از دکتر احمدی نژاد شرکت کنند.

