پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان و فرزند آوری در هرمزگان سرعت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی دوشنبه شب در جلسه ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداران، با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، عنوان کرد: جوانی جمعیت عامل مهم قدرت و اقتدار کشورها در تمام عرصه ها است. جمعیت عامل مهم در رونق تولید و شکوفایی اقتصاد در بخش های مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به تهدیدات بسته شدن پنجره جوانی جمعیت خاطر نشان کرد: بسته شدن پنجره جمعیتی تبعات بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در پی خواهد داشت.

کامرانی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با پیری جمعیت روبرو شده اند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و برای برون رفت از این وضعیت سرمایه گذاری های بسیاری در دستور کار قرار داده اند. برنامه ریزی ها در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری جدی و بهره گیری از ایده های نو در این زمینه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی در امر جوانی جمعیت مسئولیت دارند و ضروری است برنامه ریزی جامعی برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جوانی جمعیت هرمزگان در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حاوی بسته های تشویقی خوبی برای ازدواج جوانان و فرزند آوری است و ضروری است کلیه بانک ها و دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف این قانون با عملیاتی نمودن موارد مرتبط اقدام کنند.

کامرانی خاطرنشان کرد: بانک ها نقش مهمی در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دارند و ضروری است موانع پرداخت به موقع تسهیلات ازدواج جوانان و تسهیلات فرزند آوری در هرمزگان مرتفع شود و به این مهم سرعت داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: حمایت از مادران باردار و خانواده های دارای چند فرزند و رفع مشکلات مسکن و معیشت آنها به صورت ویژه پیگیری و دنبال شود.

وی افزود: علاوه بر مشکلات اقتصادی بخشی از مشکلات مرتبط با ازدواج و فرزند آوری مسائل فرهنگی است که نیازمند آسیب شناسی جدی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: از طرفیت رسانه ها از جمله خبرگزاری ها، صداوسیما و شبکه های اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ ازدواج و فرزند آوری با آگاهی بخشی و معرفی خانواده های موفق بهره گرفته شود.