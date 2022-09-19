  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۱۷

۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی استان قزوین به روش قطره‌ای آبیاری می‌شود

۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی استان قزوین به روش قطره‌ای آبیاری می‌شود

قزوین - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای سیاست‌های بهره وری مصرف آب در این استان بیش از ۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی به صورت قطره‌ای (نوار تیپ) آبیاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند با بیان اینکه ۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی استان قزوین به روش قطره‌ای آبیاری می‌شود، اظهار کرد: امسال شش هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان زیر کشت گوجه فرنگی رفته که پیش بینی می‌شود ۳۷۵ هزار تن محصول برداشت شود.

وی بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی استان را در شهرستان تاکستان عنوان کرد و گفت: حدود ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۵۴ درصد سطح زیر کشت گوجه فرنگی مختص این شهرستان است.

جلیلوند بیان داشت: با وجود کاهش سطح زیر کشت محصولات پر آب بر در سال‌های اخیر سطح کشت این محصول ۴۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که با کمک سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت تلفیقی عملکرد آن در هکتار بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول بیان داشت: مازاد گوجه فرنگی تولید شده در استان قزوین بیش از ۱۱۰ هزار تن جهت مصارف سایر استان‌های کشور صادر می‌شود.

به گفته جلیلوند ارقام عمده کشت شده این محصول در استان را ۸۳۲۰، متین، برویوو، باسیمو و برتنا بوده که در کنار عملکرد بالا و دانش و تجربیات کشاورزان خبره استان قزوین عملکرد این محصول را افزایش داده است.

کد مطلب 5593552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها