به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند با بیان اینکه ۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی استان قزوین به روش قطره‌ای آبیاری می‌شود، اظهار کرد: امسال شش هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان زیر کشت گوجه فرنگی رفته که پیش بینی می‌شود ۳۷۵ هزار تن محصول برداشت شود.

وی بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی استان را در شهرستان تاکستان عنوان کرد و گفت: حدود ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۵۴ درصد سطح زیر کشت گوجه فرنگی مختص این شهرستان است.

جلیلوند بیان داشت: با وجود کاهش سطح زیر کشت محصولات پر آب بر در سال‌های اخیر سطح کشت این محصول ۴۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که با کمک سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت تلفیقی عملکرد آن در هکتار بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول بیان داشت: مازاد گوجه فرنگی تولید شده در استان قزوین بیش از ۱۱۰ هزار تن جهت مصارف سایر استان‌های کشور صادر می‌شود.

به گفته جلیلوند ارقام عمده کشت شده این محصول در استان را ۸۳۲۰، متین، برویوو، باسیمو و برتنا بوده که در کنار عملکرد بالا و دانش و تجربیات کشاورزان خبره استان قزوین عملکرد این محصول را افزایش داده است.