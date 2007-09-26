۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

مجموعه ای با بیش از 200 عدد سکه تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

مشهد - خبرگزاری مهر : رئیس اداره گنجینه های موزه سازمان آستان قدس گفت: مجموعه ای ارزشمند شامل بیش از 200 عدد سکه نقره و مسی متعلق به دوره های صفوی، افشاری، قاجاری، پهلوی و جمهوری اسلامی توسط یکی از ارادتمندان بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) به نام جعفر فرخد به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقر کفشدار طوسی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه سکه های اهدایی که در شهرهای مختلفی نظیر تبریز، ارومیه، یزد، اصفهان و تهران ضرب شده است روایتگر بخش مهمی از سیر تحولات در دوره های تاریخی ایران است.

وی افزود: قدیمی ترین سکه این مجموعه سکه نقره عباسی (نیمه شاهی) است که در دوره شاه عباسی دوم  صفوی در شهر تبریز ضرب شده است و بر یک روی این سکه ضربی چکشی، شهادتین و اسامی دوازه امام (ع)  و برروی دیگر آن شعری با مضمون "به گیتی سکه صاحبقرانی   زد از توفیق حق عباس ثانی" حک شده است.

وی خاطرنشان کرد: سکه های نقره کمیابی از دوره های افشاریه  و قاجاریه که برروی آنها ضرب "مشهد مقدس" و "مشهد رضا" دیده می شود و از نظر تاریخی و جغرافیایی دارای اهمیت فراوانی است نیز در این مجموعه وجود دارد.

رئیس اداره گنجینه های موزه آستان قدس رضوی از سکه ولایت عهدی حضرت رضا ( ع ) به عنون نفیس ترین سکه این موزه که در میان بازدید کنندگان جایگاه ویژه ای دارد، نام برد و افزود: قدیمی ترین سکه موزه متعلق به فیلیپ پدر اسکندر مقدونی است که قدمت آن به 350 سال قبل از میلاد مسیح بازمی گردد.

وی یادآور شد: همچنین سکه های سلسله های اشکانی، ساسانی، خلفای اموی و عباسی و آل بویه، غزنویان و سلجوقیان که در نوع خود در دنیا کم نظیر هستند، برخی دیگر از انواع سکه های موجود در موزه آستان قدس است.

موزه آستان قدس رضوی با 13 گنجینه تاریخی و هنری ارزشمند دارای مجموعه های نفیسی از اشیای تاریخی و قدیمی ایران و جهان است که برخی از آنها در نوع خود منحصر به فرد است.

