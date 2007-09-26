کشته شدن حدود 130 عضو طالبان / کشته و زخمی شدن شدن پنج نظامی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیری در ولایت هلمند در جریان گشت زنی مشترک نظامیان افغان و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در روستای ریگی در منطقه موسی قلعه روی داد که این نیروها درصدد پاکسازی این منطقه از وجود طالبان هستند.

سخنگوی ائتلاف بین المللی گفت که درگیری ها میان نیروهای افغان و ائتلاف با دهها فرد مسلح در طول روز سه شنبه ادامه یافت و براساس برآورده های اولیه، بیش از 61 شورشی و یک نیروی ائتلاف دراین درگیری ها کشته و چهار نیروی ائتلاف نیز زخمی شدند.

نیروهای ایساف وابسته به پیمان ناتو نیز اعلام کردند که درگیری مشابهی عصر سه شنبه در ولایت اروزگان روی داد که نیروهای ایساف در آن شرکت داشتند و از واحدهای سنگین توپخانه و پشتیبانی هوایی استفاده کردند که به کشته شدن حدود 65 شورشی منجر شد.

نیروهای ایساف افزودند که احتمالا سه غیرنظامی در تبادل آتش با دشمن زخمی شده و به یک بیمارستان نظامی منتقل شده اند. این نیروها در عین حال هیچ اشاره ای به تلفات نیروهای افغان و نیروهای ایساف در این درگیری نکردند.

برپایه این گزارش، 173 نظامی خارجی از آغاز سال جاری اکثرا در درگیری ها در افغانستان کشته شده اند. نیروهای ایساف همچنین از واژگون شدن یک فروند بالگرد این نیروها در روز سه شنبه به هنگام فرود در روستایی در ولایت بادغیس خبر داد.

این نیروها افزودند: بالگرد یاد شده در تلاش برای انتقال دو پلیس افغان بود که در انفجار بمب زخمی شده بودند و در نهایت این دو پلیس به همراه کادر آسیب دیده این بالگرد توسط بالگرد دیگری منتقل شدند.

وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرد که دو شورشی به هنگام بمب گذاری در جاده ای در ولایت غزنی کشته شده اند و نیروهای امنیتی بیش از 36 عضو طالبان از جمله 16 فرد زخمی را در دو حادثه جداگانه در روز سه شنبه در ولایت پکتیا و وردک دستگر کردند.