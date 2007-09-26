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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

داستان های پیامبران الهی در خراسان جنوبی نقالی می شود

داستان های پیامبران الهی در خراسان جنوبی نقالی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: داستان های پیامبران الهی برای اولین بار در نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی نقالی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند در غرفه نقالی نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی داستان های زندگی آدم و حوا، هابیل و قابیل، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت یوسف و حضرت موسی به صورت نقل داستان قرآنی برای کودکان و نوجوانان بازگو می شود.

این داستان ها به مدت هفت شب با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با داستان های قرآنی و جذب آنان به کلام الهی در نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی ارائه می شود و به منظور جذب بیشتر مخاطبین هر شب به تمامی شرکت کنندگان در این محفل جوایزی اهدا و به کسانی که به پاسخ های مطرح شده از سوره های قرآن پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیسی اهدا می شود.

ارائه 16 وقف نامه قرآن و 19 قرآن نفیس با قدمت بیش از یک قرن یکی از بخش های دیگر سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی است.
کد مطلب 559365

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