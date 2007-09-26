داستان های پیامبران الهی در خراسان جنوبی نقالی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند در غرفه نقالی نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی داستان های زندگی آدم و حوا، هابیل و قابیل، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت یوسف و حضرت موسی به صورت نقل داستان قرآنی برای کودکان و نوجوانان بازگو می شود.

این داستان ها به مدت هفت شب با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با داستان های قرآنی و جذب آنان به کلام الهی در نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی ارائه می شود و به منظور جذب بیشتر مخاطبین هر شب به تمامی شرکت کنندگان در این محفل جوایزی اهدا و به کسانی که به پاسخ های مطرح شده از سوره های قرآن پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیسی اهدا می شود.