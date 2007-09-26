اتحادیه نسخ خطی اسلامی به پژوهشگران کمک بلاعوض می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه اتحادیه بین المللی نسخ خطی اسلامی (تیما)، هدف از اعطای کمک هزینه، تحقق بخشیدن به اهداف اتحادیه از طریق حمایت از پروژه‌ها و پژوهش‌های اعضای آن در زمینه‌ نسخ خطی اسلامی اعلام شده است.

فعالیت هایی که مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد شامل موارد زیر است اما الزاماً به اینها محدود نمی‌شود: فعالیت‌های مربوط به حفاظت و مرمت، تسهیل دسترسی به تصاویر دیجیتالی و میکروفیلمی نسخ خطی، ایجاد استانداردهای جهانی فهرست‌ نویسی، تأمین نیازهای مجموعه‌های نسخ خطی، ارتقا و ترفیع دانش ‌پژوهی در زمینه‌ نسخ خطی اسلامی.

حداکثر مبلغ قابل پرداخت پنج هزار پوند بریتانیا (000/500/9 تومان) در طول 12 ماه خواهد بود و مهلت درخواست در سال جاری، 30 نوامبر 2007 (9 آذر 1386) است. تقاضاها برای پروژه‌های تحقیقاتی فردی یا گروهی نیز به طور یکسان مورد استقبال قرار می‌گیرد و درخواست گروهی از دانش ‌پژوهان و پژوهشگران برای اخذ کمک هزینه نیز مورد قبول است؛ به شرط اینکه یکی از مجریان پروژه عضو تیما باشد.

مبالغ در نظر گرفته شده برای مصارف زیر اعلام شده است: توسعه‌ پروژه، تامین هزینه‌های مستقیم پژوهش و پیشبرد پژوهش در زمینه‌ نسخ خطی اسلامی از طریق رویدادهای آموزشی یا بازدیدهای افراد و نهادهای عضو تیما یا بازدیدهایی که افراد و نهادهای عضو تیما انجام می‌دهند.

متقاضیان می‌توانند برای انجام هر نوع فعالیت مرتبط و تأمین هزینه‌ها تا سقف 5000 پوند بریتانیا درخواست کنند تا توسط هیأت تیما و با مشورت متخصصین مربوطه ارزیابی و تصمیم نهایی در خصوص اعطای کمک مالی توسط هیأت تیما اتخاذ شود.

بر اساس این اطلاعیه، یکی از شروط گرفتن کمک مالی این است که متقاضی کمک هزینه ظرف سه ماه قبل از تکمیل پروژه گزارش کاملی همراه با خلاصه ‌ای از هزینه‌ها را به تیما ارائه کند. هر متقاضی که گزارش نهایی را ارائه ندهد کمکی از طرف تیما دریافت نخواهد کرد و تیما این حق را برای خود محفوظ ‌دانسته است که گزارش‌های پروژه را منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. هر نوع انتشاری از این دست باید با ذکر عبارت "حمایت مالی توسط تیما" چاپ شود.