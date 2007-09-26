۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

در نامه ای سرگشاده :

یک تشکل دانشجویی خواستار حضور رئیس دانشگاه کلمبیا در دانشگاههای ایران شد

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه ای سرگشاده به رئیس دانشگاه کلمبیا ضمن اعلام حمایت از مواضع اصولی و منطقی رئیس جمهور اسلامی ایران، از وی برای حضور در دانشگاه های ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این نامه آمده است : رئیس دانشگاه کلمبیای آمریکا! اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن حمایت از سخنان منطقی، معقول و متفکرانه آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب ملت ایران در جمع دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه کلمبیا، آمادگی خود را برای دعوت از شما و دیگر دانشگاهیان آمریکا جهت حضور در دانشگاه های ایران برای فهمیدن واقعیات این کشور به دور از جنجال های سیاسی و رسانه ای امپراطوری خبری آمریکایی- صهیونیستی اعلام می کند تا با گفتگو و مناظره با نخبگان و فرهیختگان ایرانی حقیقت بر شما آشکار شود.

ما همچنین پرسش های فراوانی نسبت به رفتار شصت سال گذشته دولت آمریکا در نقض حقوق بشر و آزادی و استقلال ملت ها و پایمال کردن حقوق انسانی آنها داریم که در گفتگو با شما می خواهیم آنها را در میان بگذاریم.البته باید بدانید که ما در ایران براساس سنت های اسلامی و ایرانی خود با میهمانان خویش با کمال احترام استقبال خواهیم کرد. مطمئن باشید که دانشگاه های ایران در رعایت اخلاق و آداب انسانی حتی با کسانی که به نماینده منتخب این ملت توهین کرده اند، هرگز بی احترامی نخواهد کرد.

