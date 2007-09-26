یک تشکل دانشجویی خواستار حضور رئیس دانشگاه کلمبیا در دانشگاههای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این نامه آمده است : رئیس دانشگاه کلمبیای آمریکا! اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ضمن حمایت از سخنان منطقی، معقول و متفکرانه آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب ملت ایران در جمع دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه کلمبیا، آمادگی خود را برای دعوت از شما و دیگر دانشگاهیان آمریکا جهت حضور در دانشگاه های ایران برای فهمیدن واقعیات این کشور به دور از جنجال های سیاسی و رسانه ای امپراطوری خبری آمریکایی- صهیونیستی اعلام می کند تا با گفتگو و مناظره با نخبگان و فرهیختگان ایرانی حقیقت بر شما آشکار شود.

ما همچنین پرسش های فراوانی نسبت به رفتار شصت سال گذشته دولت آمریکا در نقض حقوق بشر و آزادی و استقلال ملت ها و پایمال کردن حقوق انسانی آنها داریم که در گفتگو با شما می خواهیم آنها را در میان بگذاریم.البته باید بدانید که ما در ایران براساس سنت های اسلامی و ایرانی خود با میهمانان خویش با کمال احترام استقبال خواهیم کرد. مطمئن باشید که دانشگاه های ایران در رعایت اخلاق و آداب انسانی حتی با کسانی که به نماینده منتخب این ملت توهین کرده اند، هرگز بی احترامی نخواهد کرد.