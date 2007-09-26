آمریکا دیکتاتورترین امپراطوری تاریخ جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اورتگا روز گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به خاطر انتقاد از فیدل کاسترو رهبر کوبا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مورد حمله قرار داد.



اورتگا افزود: من از آخرین باری که به عنوان رهبر نیکاراگوئه در سازمان ملل، جامعه جهانی را مورد خطاب قرار داده بودم ؛ اوضاع زیاد تغییر نکرده است.



اورتگا گفت: "رؤسای جمهورهای آمریکا تغییر می کنند و آنها ممکن است با اهداف بزرگی به کاخ سفید راه یابند و ممکن است احساس کنند که آنچه که انجام می دهند برای بشریت مفید است، اما نمی فهمند که چیزی بیش از یک ابزار در دست امپراتوری از امپراتوریهای بی شماری نیستند که تا کنون بر زمین تحمیل شده است".

وی در ادامه با شدیدترین انتقادات از سران آمریکا، افزود "دنیا تحت سلطه بزرگترین و دیکتاتورترین امپراتوریی که تاکنون وجود داشته قرار دارد و آن امپراتوری آمریکای شمالی است که در آن یک اقلیت امپریالیست، سرمایه داری جهانی را برای فقیر ترکردن ما تحمیل می کنند و همچنین علیه مهاجران آمریکای جنوبی و آفریقایی تبارها آپارتاید اعمال می کنند.



رئیس جمهوری نیگاراگوئه اضافه کرد که آمریکا تنها کشور در جهان است که علیه مردم بی گناه بمب اتمی آزمایش کرده و چنین کشوری حق ندارد تا ایران و کره شمالی را به سبب پیگیری برنامه های هسته ای صلح آمیز زیر سؤال ببرد.



وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که "حتی اگر آنها (ایران و کره شمالی) انرژی هسته ای را برای مقاصدی غیر صلح آمیز بخواهند، واشنگتن با چه حقی فعالیت های آنها را زیر سؤال می برد؟".