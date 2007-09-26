به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید محمود هاشمی شاهرودی صبح امروز در آغاز سال تحصیلی دانشکده علوم قضایی در جمع مسوولان، استادان و دانشجویان این دانشگاه با بیان این که باید به دنیا یک نظام حکومت اسلامی ایده‌آل را نشان دهیم گفت: نظام حقوقی و قضایی بعد مهمی از نظام حکومت اسلامی است که باید آن را عالمانه و مستدل به دنیا ارایه کنیم.

وی افزود: امیدواریم با همت دست ‌اندرکاران و کمک دستگاه‌های اجرایی طرح ارتقای دانشگاه به بار بنشیند تا جامعه و دستگاه قضایی و جامعه‌ حقوقی از آثار و برکات آن بهره مند شوند.

رییس قوه قضاییه، با تاکید بر اهمیت مساله قضا و قضاوت از بعد دینی، شرعی و اجتماعی خاطر نشان کرد: در جهان امروز و کشورهای پیشرفته بحث قضاوت بسیار مهم است و اهمیت و حساسیت آن برای نظام ما و جمهوری اسلامی مضاعف بوده است .

هاشمی شاهرودی گفت: عدالت و حقوق در این بعد وسیع و کامل اصلی‌ ترین و محوری ‌ترین نیاز و خواست جوامع بشری است. همه‌ فعالیت‌ها و برنامه‌های بشر برای رسیدن به این نقطه است و چشم‌ انداز آن اجرای عدالت و احقاق حقوق است. هر چه این عدالت بهتر تبیین شود و توسعه یابد جامعه به سوی ترقی و پیشرفت حرکت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در نظام قضایی ما علاوه بر اینکه بر رای دستگاه قضایی و قضات بحث اجرای عدالت و احقاق حقوق مطرح است، مسوولیت‌های بیشتری نیز بر دوش قوه قضاییه قرار داده شده است از جمله اجرای احکام کیفری، مسایل مربوط به زندان‌ها و اجرای حبس یا قضاوت‌های اداری که همگی این موارد بر دوش قوه‌ قضاییه قرار گرفته است. از طرفی بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز در کشور ما برعهده‌ دستگاه قضایی است.

رییس قوه‌ قضاییه ادامه داد: نظام قضایی اسلام در چارچوب آنچه در قانون اساسی دیده شده است، برای قوه قضاییه مسوولیت‌های گسترده و حساسی را قائل شده که شاید در نظام‌های قضایی نقاط دیگر دنیا وجود نداشته باشد. این مساله نیز برگرفته از همان مبانی و تعاریف اسلامی درباره‌ امر قضاوت است زیرا در متون فقهی ما نیز بر این امر تاکید بسیاری شده و این منصب را ویژه‌ی اولیای خدا دانسته‌اند.

هاشمی شاهرودی افزود: آن‌چه این مسوولیت را حساس‌تر می‌کند مسایل سیاسی روز است و رسالت بزرگی که بر دوش جمهوری اسلامی، مسوولان و ملت قرار داده شده است. ما امروز در دنیا حرفی نو را می‌زنیم و پای حرف خود نیز ایستاده‌ایم. البته باید الگویی را ارایه بدهیم که این ادعای بزرگ ما در مقابل دید جهانیان خصوصا اصحاب فکر و نخبگان قابل طرح باشد.

وی اظهار داشت: نظام حقوقی و قضایی ، بعد مهمی از نظام حکومت اسلامی است که باید آن را عالمانه و مستدل و با ادله ای قابل فهم امروز به دنیا ارایه کنیم و نشان بدهیم که نکات بسیار مثبتی در ابعاد مختلف حقوقی نظام قضایی ما دیده شده است.

رییس قوه‌ قضاییه خاطر نشان کرد: ما نیاز به علم و آگاهی کامل و اشراف به همه جهات و امتیازات نظام قضایی اسلام داریم که اگر خدای ناکرده در رسیدن به این علم و آگاهی کاهلی کنیم دچار نقطه ضعف شده و شکستی برای ادعای بزرگ ما خواهد بود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، با اشاره به مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب در مقابله با قدرت‌های استکباری دچار شده و در برابر آنها ایستادگی کرده است، گفت: هیچ نظامی در دنیا این قدر مورد فشار قرار نگرفته اما حقانیت این نظام عادلانه بودن ایده‌های آن است و حقانیت شعارها در این نظام باعث شده که ظلم‌های گوناگون نظام‌های سلطه افشا شود و با تمام فشارها و چالش‌ها پیروزی از آن ملت ما باشد.

وی ادامه داد: این عزت و افتخار و عظمت را می‌ توان در سفر رییس‌ جمهور کشورمان به آمریکا و سخنرانی افتخار آمیز ایشان علی‌رغم همه حرکت‌های دشمنانه توطئه‌گران خصوصا اسراییلی‌ها مشاهده کرد. این عظمت و افتخار همان عزت‌های الهی است که خداوند به ملت، نظام و مسوولان می‌دهد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اهمیت بحث قضاوت اظهار داشت: در این زمینه یکسری کارهای علمی تحقیقاتی و قانونی باید صورت دهیم که مستلزم توسعه دیدگاه‌های حقوقی، قضایی و اسلامی است که اگر در این زمینه درست کار شود، می‌توان دستاوردهای بسیار نو، علمی و قابل اجرا عرضه کرد.

هاشمی شاهرودی با بیان اینکه تعهد و تقوا عاملی بسیار مهم است که باید در پرورش نیروی انسانی به آن توجه کرد، گفت: قطعا دانشگاه علوم قضایی یکی از مهم‌ترین وظایفش پرورش تعهد و تقوا در میان دانشجویانی است که کار قضاوت را به عهده خواهند گرفت. کار یک قاضی از یک مرجع تقلید حساس‌تر است زیرا مرجع تقلید فتوا می‌دهد اما قاضی حکم می‌دهد که این حکم لازم‌الاجرا و نافذ است .

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: بسیاری از مسایل جزیی و شکلی را در قالب ماده‌های قانونی می‌آوریم اما متاسفانه چنین مسایل مهمی در قوانین دیده نمی‌ شود و از این نقاط هم ضربه‌ زیادی می خوریم.

هاشمی شاهرودی گفت: مواردی مانند اینکه یک قاضی بین دو نفر چگونه نگاه کند یا در محکمه با افراد چگونه رفتار کند تنها در حد اخلاقیات مطرح شده در حالی که باید این موارد که هر کدام آنها در اسلام بیان شده و هر کلمه‌اش دارای محتوای بسیار است به صورت قوانینی الزام‌آور درآید.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر مردم از دستگاه قضایی راضی نباشند، آن نظام قضایی، نظامی فشل است، بر لزوم اجرای مباحث عملی و کارگاهی از سوی دانشجویان دانشکده علوم قضایی و همچنین استفاده از فناوری روز و تحقیقات در این زمینه تاکید کرد.