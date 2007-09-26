اردن در کنفرانس آتی صلح خاورمیانه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول بلندپایه دفتر پادشاهی اردن به خبرگزاری فرانسه گفت : اردن در کنفرانس شرکت خواهد کرد اما سطح سیاسی مشارکت این کشور بستگی به جدیت زمینه سازی درباره آن دارد.

برپایه این گزارش، اردن همانند سایر کشورهای هم پیمان آمریکا از موضوع "کمبود توضیحات" درباره کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه شکایت دارد و این مسئول اردنی درهمین راستا گفت: ما تا این لحظه دیدگاه روشنی درباره این کنفرانس نداریم و از آن نگرانیم که کنفرانس بار دیگر صرفا به مکانی برای عکس گرفتن تبدیل شود.

وی بر ضرورت برنامه کاری خوب و مناسب برای کنفرانس به منظور برپایی کشور فلسطینی و حل مسائل باقی مانده نظیر مرزها، آوارگان و پناهندگان و مسئله بیت المقدس تاکید کرد.

این مسئول دفتر پادشاهی اردن همچنین گفت که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در ضیافت افطار امشب در امان درباره کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه با عبدالله دوم شاه اردن رایزنی خواهد کرد.

وی افزود: شاه اردن درجریان مذاکرات خود با مبارک فرصت را برای ابرازنگرانی از تبعات منفی احتمالی ناشی از کنفرانس در صورت عدم برنامه ریزی و زمینه سازی مناسب برای آن از دست نخواهد داد.