روز 29 ژانويه رسما به عنوان عيد آزادي در لبنان نامگذاري شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه اماراتي نوشت: به مناسبت آزادي 426 اسيرلبناني ، فلسطيني و عرب كه در پي توافقنامه ميان حزب الله و رژيم اسراييل انجام شد ، مقرر شد كه هر ساله اين روز به عنوان عيد آزادي اسيراني كه از شكنجه گاه هاي اسراييل نجات يافتند، پاس داشته شود.

مردم مسلمان لبنان با حضور چشمگير خود در مراسم استقبال رسمي از اسراي آزاد شده خود از نقش برجسته حزب الله در آزادي اسرا تجليل كردند.





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