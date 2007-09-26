۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۲

صفایی فراهانی در گفتگو با مهر:

تخلفات مستند باشد انتخابات را باطل می کنم / معترضان مدرک ارائه کنند / آجورلو فاقد شرایط اصلی بود

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در صورتی که هر یک از معترضان نسبت به تخلف در انتخابات فدراسیون فوتبال مدرک مستند ارائه دهند انتخابات را باطل می کنم.

محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: بنده تنها براساس سند ومدرک اظهارنظرمی کنم و اگرهریک از نامزدها نسبت به وجود تخلف در روند انتخابات معترض هستند، مدارک خود را به کمیته انتقالی ارائه کند و مطمئن باشند به آن شکایت آنها رسیدگی خواهد شد. 

صفایی فراهانی اضافه کرد: درصورتی که برای ما دخالت ها و اعمال نفوذها ثابت شود و براساس سند ومدرک به این نتیجه برسیم که حقی ازفردی ضایع شده است، اطمینان داشته باشید در ابطال انتخابات درنگ نخواهیم کرد. 

رئیس کمیته انتقالی تصریح کرد: بنده براساس حدس و گمان نمی توانم تصمیم بگیرم چرا که دربحث انتخابات پای آبروی کشور در مجامع بین المللی و نزد فیفا و AFC در میان است و نمی توانم با آبروی کشوربازی کنم.

وی در خصوص اینکه آیا تاکنون اعتراضی از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده به کمیته انتقالی ارائه شده است یا نه گفت: تنها شکایتی که مطرح شده از سوی آقای آجرلو بوده و باید مدارک و مستندات ایشان مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.

صفایی فراهانی درخصوص اینکه آیا آجرلو پیشنهاد 10 تن از اعضای مجمع عمومی را بدست آورده بود یا نه گفت: ایشان حد نصاب لازم را در این زمینه بدست نیاوردند و فاقد شرایط اصلی بودند.

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درباره ارزیابی خود از کاندیداهای فدراسیون فوتبال گفت: به عنوان ناظر بر اجرای انتخابات نمی توانم درباره کاندیداها اظهار نظر کنم.

