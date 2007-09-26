تخلفات مستند باشد انتخابات را باطل می کنم / معترضان مدرک ارائه کنند / آجورلو فاقد شرایط اصلی بود

محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: بنده تنها براساس سند ومدرک اظهارنظرمی کنم و اگرهریک از نامزدها نسبت به وجود تخلف در روند انتخابات معترض هستند، مدارک خود را به کمیته انتقالی ارائه کند و مطمئن باشند به آن شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.

صفایی فراهانی اضافه کرد: درصورتی که برای ما دخالت ها و اعمال نفوذها ثابت شود و براساس سند ومدرک به این نتیجه برسیم که حقی ازفردی ضایع شده است، اطمینان داشته باشید در ابطال انتخابات درنگ نخواهیم کرد.

رئیس کمیته انتقالی تصریح کرد: بنده براساس حدس و گمان نمی توانم تصمیم بگیرم چرا که دربحث انتخابات پای آبروی کشور در مجامع بین المللی و نزد فیفا و AFC در میان است و نمی توانم با آبروی کشوربازی کنم.

وی در خصوص اینکه آیا تاکنون اعتراضی از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده به کمیته انتقالی ارائه شده است یا نه گفت: تنها شکایتی که مطرح شده از سوی آقای آجرلو بوده و باید مدارک و مستندات ایشان مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.

صفایی فراهانی درخصوص اینکه آیا آجرلو پیشنهاد 10 تن از اعضای مجمع عمومی را بدست آورده بود یا نه گفت: ایشان حد نصاب لازم را در این زمینه بدست نیاوردند و فاقد شرایط اصلی بودند.

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درباره ارزیابی خود از کاندیداهای فدراسیون فوتبال گفت: به عنوان ناظر بر اجرای انتخابات نمی توانم درباره کاندیداها اظهار نظر کنم.