به گزارش خبرگزاری مهر، وحید لک دبیر اجرایی همایش فرهنگی هنری هفته دفاع مقدس به واحد خبر حوزه هنری گفت: "نمایشهای صحنهای "مزرعه مین" به کارگردانی محسن حسینی و "آیا تا به حال عاشق بودهای روژانو" به کارگردانی چیستا یثربی ساعت 20 روزهای یادشده در تالار اندیشه و تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه میرود."
وی زمان و مکان جلسات نمایشنامهخوانی را ساعت 16 در تالار اندیشه 2 اعلام کرد و افزود: "در این جلسات نمایشنامههای "عزیز مایی" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی محمدرضا معافیان، "اگر دیدید مرد کوچولویی میخندید" به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی احسان جانمی و "روزگار و نغمههایش" به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی امین زارع خوانده میشود."
دبیر اجرایی همایش فرهنگی هنری هفته دفاع مقدس از اجرای نمایش خیابانی در فضای باز حوزه هنری خبر داد و گفت: "نمایشهای "جنگ و صلح" نوشته مژگان رضائیان به کارگردانی علیرضا پاکزاد، "افسانه و حماسه" به نویسندگی و کارگردانی اکبر قهرمانی، "گمشده زمان" نوشته ابوذر چهل امیرانی به کارگردانی جمشید عسگری و "میراث" نوشته جمشید عسگری به کارگردانی ابوذر چهل امیرانی ساعت 17 روزهای ششم و هفتم همایش اجرا میشود."
همایش فرهنگی هنری هفته دفاع مقدس به کوشش حوزه هنری با حضور آثاری از هنرمندان رشتههای ادبی و هنری هشتم مهرماه به کار خود خاتمه میدهد.
