به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار نارنجی از تشدید ناپایداری‌های همرفتی از روز چهارشنبه و تداوم آن طی روز پنجشنبه خبر داد.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

براساس اعلام هواشناسی استان، رگبار و رعد و برق، احتمال وقوع صاعقه و وزش تندباد لحظه‌ای با گردوخاک موقت طی روزهای چهارشنبه سی شهریور ماه در مناطق جنوب و مرکز استان و روز پنجشنبه در نواحی شمالی و شرقی اصفهان پیش بینی می‌شود.

شدت رخداد ناپایداری‌ها به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب انتظار می‌رود و احتمال لعزندگی جاده‌ها، آبکرباکی معابر عمومی و جاری شدن رواناب و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی با استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

در همین پیوند ابراهیم هنرمند کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز تا پنجشنبه رگبارهای پراکنده و رعد و برق به ویژه در جنوب و غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: رگبارهای پراکنده امروز و فردا در جنوب و نیمه غربی و تا حدی مرکز استان و روز پنجشنبه شرق و شمال اصفهان را در بر می‌گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته در علویجه و فرودگاه اصفهان میانگین بارش کمتر از یک دهم میلیمتر بوده است، ادامه داد: شدت بارش‌ها بسیار خفیف و پراکنده است.

هنرمند با بیان اینکه دمای هوا در ساعات پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: مهاباد از توابع شهرستان اردستان با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای هشت درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.