۴۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۲۹ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۵۸ هزار و ۸۳۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۹۴ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۲ هزار و ۱۰۵ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۴۲۱ هزار و ۸۳۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۶ هزار و ۷۲۸ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۴۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۵۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۸ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۱۵۰ نفر رسید.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۰ هزار و ۱۰۶ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۷۷ هزار و ۱۶۷ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۳ هزار و ۶۳۱ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۷۸۷ دوز نوبت سوم و ۱۲۹ هزار و ۵۴۳ دوز یادآور واکسن بوده است.