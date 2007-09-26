تجهیز نمازخانه های مدارس ایرانی در 5 کشور آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد، نمازخانه های مجتمع آموزشی امام صادق (ع) در دوشنبه تاجیکستان ، مدرسه حضرت ولی عصر (عج ) در تاشکند ، مدرسه جمهوری اسلامی ایران در تفلیس گرجستان ، مجتمع آموزشی ثامن الائمه آلماتی قزاقستان و مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) در بیشکک قرقیزستان طی تابستان گذشته تجهیز و آماده سازی شد.

همچنین با اعمال تغییراتی در زمان تشکیل کلاس های درسی دانش آموزان و تغییر کاربری قسمتی از ساختمان مجتمع آموزشی فجر استانبول ترکیه امکان برگزاری نماز جماعت از ابتدای سال تحصیلی جاری در این مجتمع فراهم شد.

شایان ذکر است، با ساماندهی نمازخانه های مدارس مذکور ، نماز جماعت با حضور دانش آموزان ، معلمان و مسئولان مدارس اقامه خواهد شد.