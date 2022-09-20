به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی عبدالهی در نشست خبری هفته دفاع مقدس که بعد از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات ناحیه امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد اظهار کرد: اربعین حسینی ثمره جان فشانی شهدا دفاع مقدس و مدافعان حرم است.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) استان قزوین بیان کرد: دفاع مقدس دارای ابعاد مختلفی بود که در این مسیر سختی‌ها و کشتارهای بسیاری وجود داشت اما نگاه ما به دفاع مقدس همچون نگاه حضرت زینب (س) به واقعه عاشورا است که باید گفت ما در این میان جز زیبایی چیزی ندیدیم.

وی افزود: دفاع مقدس یک گنجینه و سرچشمه تمام نشدنی است که تنها مختص به قشر نظامی نبوده بلکه در این عرصه ملت ایران و تمام اقشار مردم به دفاع از کشور برخاستند و در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی نقش آفرینی کردند.

این مسئول بیان کرد: در شرایط کنونی دشمن تمام عیار به دنبال نسل کشی فرهنگی است و سن تبلیغات دشمن از مهدکودک‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز ما باید دوشادوش رزمندگان در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستادگی کنیم عنوان کرد :۲۵۰ عنوان برنامه به مناسبت دفاع مقدس از ۳۱ شهریور ماه الی ۷ مهرماه توسط سپاه ناحیه امام حسن (ع) برگزار می‌شود.

این مسئول تاکید کرد: برنامه ما در روز اول هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح و عطرافشانی مزار شهدا با سخنرانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج)، روز دوم رژه موتوری در شهر قزوین و تجمع و تجلیل از رزمندگان ایثارگران و پیشکسوتان در حسینیه شهید مطهری، سوم مهرماه مراسم عزاداری دهه آخر صفر در میدان میرعماد با حضور نیروهای مسلح و نکوداشت فرماندهان شهید دفاع به ویژه شهید رضا حسن پور در سالن دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه تجلیل از کادر درمان نیز از دیگر برنامه‌های ما در دفاع مقدس است گفت: محوریت تمام برنامه‌های شاخص ماه جهاد تبیین بوده و کلیه برنامه‌ها با شعار «ما مقاوم هستیم» در تمام پایگاه‌ها، محلات، نواحی بسیج و مدارس برگزار می‌شود.