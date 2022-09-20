نظام الگوی کشت در مازندران به خوبی شکل نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی کلیجی عصر سه شنبه در جلسه شورای تحقیقات کشاورزی مازندران با بیان اینکه جلسه شورای تحقیقات از مهمترین جلسات پژوهشی استان است که به نیازها و سیاستهای تحقیقاتی کشاورزی میپردازد، افزود: تحقیقات زیربنای توسعه کشاورزی بوده و به همین دلیل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی افزود: اگر قرار است به سمت کشاورزی دقیق و هوشمند پیش برویم حتماً باید از تحقیقات استفاده کنیم تا به کشاورزی روز دنیا نزدیک شویم زیرا در کشاورزی دقیق شکاف تولید کم میشود و از منابع موجود بهترین بهرهبرداری میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر انحراف از منابع تولید وجود دارد و تحقیقات میتواند به کاهش انحرافات کمک کند. وبین اجرا و تحقیقات فاصله زیادی وجود دارد، این فاصله و شکاف باید به کمترین حد ممکن برسد که بر عهده پشتیبانان تولید از قبیل ترویج، آموزش، واحدهای تخصصی و بخشهای خصوصی است.
عنایتی یادآور شد: متأسفانه در آموزش به کشاورزان ضعف داریم و این ضعف نتیجه فاصله بین اجرا و تحقیقات است همچنین وضعیت اقلیمی مناسبی نداریم و مؤلفههای تولید در حال تغییر است و وظیفه تحقیقات پایداری تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: نظام الگوی کشت در استان به خوبی شکل نگرفت و اکنون با چالشهایی در این خصوص مواجه هستیم.
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