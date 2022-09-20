دستگیری کلاهبردار ۲۰۰ میلیارد ریالی توسط پلیس کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از شکایت تعدادی از شهروندان کنگاوری مبنی بر اینکه از آنها به بهانه خرید و فروش خودرو و سودآوری در این زمینه کلاهبرداری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات پلیس از شاکیان که تعداد آنها به ۳۰ نفر می‌رسید مشخص شد فردی با جلب اعتماد آنها و اینکه قادر است سود هنگفتی با انجام خرید و فروش خودرو نصیبشان کند، اقدام به اخاذی کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس نشان می‌داد فرد وی پس از دریافت مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از ۳۰ نفر به شهر تهران گریخته است که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاهش آغاز شد.

جاویدان تصریح کرد: مأموران پلیس کنگاور با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد کلاهبردار که در حال حرکت به سمت یکی از شهرستان‌های تهران بود شده و پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.